Etsy Inc.: Eine Onlinehandelsplattform der besonderen Art mit großem Wachstumspotenzial außerhalb der USA

Werbung

Amerikanische Technologieaktien zeigen seit Mitte Juni erste Stabilisierungstendenzen. Diese könnten die Onlinehandelsplattform Etsy Inc. für eine Erholungsbewegung interessant werden lassen. Der Onlinehandel ist hart umkämpft und sorgt vor allem auch dafür, dass es immer schwieriger wird, die Kunden mit hohen Akquisitionskosten für sich zu gewinnen. Etsy Inc. ist hierbei gut aufgestellt. Die Plattform hat bereits während der Pandemie zu den Top-Performern gezählt und könnte auch nach der Pandemie von einem verbesserten Bekanntheitsgrad profitieren.

Onlinehandel von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf Etsy ermöglicht es mit seiner Technologieplattform Verkäufern, ihr Geschäft zu verwalten und zu vergrößern. Über die 2005 gegründete E-Commerce-Website Etsy.com erfolgt der Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Im Jahr 2021 folgten mit Depop Limited ein Marktplatz für den Wiederverkauf von Mode, und mit Elo7 Serviços de Informática S.A. ein in Brasilien ansässiger Marktplatz für handgefertigte Unikate. Täglich besuchen weltweit etwa 180 Millionen Menschen die Plattformen des Unternehmens. Generell sind Frauen die große Zielgruppe, die drei Viertel aller Käufer in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien ausmachen. Laut eigenen Angaben kauften etwa 30 % aller erwachenden Frauen in den USA in den letzten 12 Monaten (Stand Ende März) bei Etsy ein. 56 % davon wiederum haben gleich in mehreren Produktkategorien zugeschlagen. Derzeit gibt es 89 Millionen aktive Käufer in 250 Ländern, von denen 7 Millionen im ersten Quartal neu hinzugekommen sind. 100 Millionen Käufer sollen zurückgekehrt sein, die seit einem Jahr keine Transaktion mehr getätigt haben. Geld verdient Etsy durch vor allem durch Transaktionsgebühren, Abonnements, Listungsgebühren und Werbeanzeigen. Dabei sind auch Provisionen bei den jeweiligen Verkäufen fällig, die zuletzt im April von 5 % auf 6,5 % angehoben wurden. Wachstumsausblick enttäuschte zuletzt Was zuletzt für eine große Enttäuschung sorgte, war der schwache Umsatzausblock für das laufende zweite Quartal. Demnach sollen die Erlöse bei 540 bis 590 Mio. USD liegen, was die Schätzungen der Analysten von knapp 628 Mio. USD klar verfehlte. Es ist hier sehr schwierig, die hohen Vorgaben der letzten 2 Jahre zu schlagen, wobei das Management betont, dass beim Bruttowarenumsatz (GMS – Gross Merchandising Sales) über den Etsy-Marktplatz seit dem Q1-2019 ein Wachstum von 177 % verzeichnet werden konnte. Nun soll es im Q2 einen Rückgang im einstelligen Bereich geben, wobei über 90 % des Anstiegs seit der Pandemie behalten werden können. Im ersten Quartal fiel das Etsy-GMS um 2 % auf 2,8 Mrd. USD. Nur zusammen mit den anderen durch Übernahmen erweiterten Diensten wie Reverb, Depop und Elo7 ging es um 3,5 % auf 3,3 Mrd. USD bergauf. Insgesamt stieg der Umsatz über alle Plattformen hinweg um 5,2 % auf 579,3 Mio. USD (Konsens: 575,44 Mio. USD). Das EPS lag mit 0,60 USD je Aktie exakt im Rahmen der Schätzungen. Moderates Bewertungsniveau Für Gegenwind sorgen derzeit das Reopening, geopolitische Ereignisse sowie auch schwächelnde Ausgaben abseits der Basiskonsumgüter. Langfristig scheint die Story weiterhin vielversprechend. So soll der Umsatz von 2,57 Mrd. USD in diesem Jahr bis 2024 auf 3,54 Mrd. USD ansteigen. Auch der Gewinn je Aktie dürfte sich von 2,25 USD je Aktie fast auf 4,12 USD je Aktie verdoppeln. Damit würde das KGV24e auf unter 20 abnehmen. Überzeugend ist weiterhin die hohe Nettogewinnmarge von über 18 %. Die E-Commerce-Plattform ist weiterhin sehr profitabel und konnte den Gewinn je Aktie in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um über 76 % p. a. steigern. Auch der Umsatz verbesserte sich im selben Betrachtungszeitraum um jährlich fast 45 %. Angesichts dieser Wachstumsraten erscheint die Bewertung gemäß den Factset-Schätzungen für dieses Jahr mit einem KUV von rund 4 und einem KGV von etwa 36 nicht übertrieben. Marktanteilsgewinne außerhalb der Kernmärkte im Fokus Besonders stark ist das Unternehmen derzeit in den USA und Großbritannien aufgestellt, weswegen insbesondere außerhalb dieser beiden Länder enorme Wachstumspotenziale vermutet werden. Tatsächlich sind die Penetrationsraten in den nächsten 15 Märkten hinter den USA und Großbritannien um etwa 80 % niedriger als in den beiden führenden Etsy-Märkten. Doch diese 15 Länder haben zusammen eine um 58 % größere Bevölkerung als die USA und ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 20 Billionen USD. Dies zeigt, wo die langfristigen Wachstumschancen von Etsy noch liegen könnten. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Etsy Inc. Mit Blick auf die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens Etsy Inc. (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW3LFS) auf die Etsy Inc.-Aktie anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung der Etsy Inc.-Aktie oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen der Etsy Inc.-Aktie. Sollte der Kurs der Etsy Inc.-Aktie an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo long auf die Aktie des Unternehmens Etsy Inc. hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Unternehmens Etsy Inc. am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,10. Ansprüche aus der Etsy Inc.-Aktie (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Etsy Inc. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 08.07.2022 Redakteur: Andreas Zehetner, TraderFox GmbH Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/

Endlos Turbo Long 52,986 open end: Basiswert ETSY INC. REGISTERED SHARES DL -,001 DW3LFS Quelle: DZ BANK: Geld 08.07. 17:13:41, Brief 08.07. 17:13:41 3,74 EUR 3,76 EUR 0,81% Basiswertkurs: 90,08 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 16:58:14 Basispreis 52,986 USD Abstand zum Basispreis in % 41,19% Knock-Out-Barriere 52,986 USD Abstand zum Knock-Out in % 41,19% Hebel 2,36x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DW3LFS (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DW3LFS (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Florian Möller, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2022

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main