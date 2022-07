Italiens Banken treffen mehr Vorsorge im Geschäft mit energieintensiven Firmen

Rom (Reuters) - Italiens Banken bauen mehr Rückstellungen im Geschäft mit Firmen auf, die vom Rekordanstieg der Energiepreise am stärksten betroffen sind.

Die Bankenaufsicht habe Kreditinstitute zudem aufgefordert, zu untersuchen, ob die von den Folgen des Ukraine-Kriegs am meisten betroffenen Unternehmen in der Lage seien, künftig ihre Schulden zu bedienen, sagte Italiens Notenbankchef Ignazio Visco am Freitag in einer Rede zur Jahrestagung des italienischen Bankenverbandes ABI. Die Entscheidungen der Institute zu Rückstellungen und Ausschüttungen sollten das Risiko eines deutlichen Rückgangs der Konjunktur berücksichtigen.

Werbung

Visco rief die Institute allerdings auch dazu auf, sich von der schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht dazu verleiten zu lassen, bei den Anstrengungen zur Digitalisierung und zum Umbau in Richtung einer klimafreundlicheren Wirtschaft nachzulassen.

(Bericht von Valentina Za; Bearbeitet von Frank Siebelt, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)