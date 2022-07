KORREKTUR/Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt - weiter unter 1,02 Dollar

(In der Meldung vom 07.07.2022, 20.49 Uhr, wurde im 4. Satz der Referenzkurs korrigiert: 1,0180 rpt 1,0180)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostet er 1,0164 Dollar. Unter die Marke von 1,02 Dollar war er bereits am Vormittag gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0180 (Mittwoch: 1,0177) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9823 (0,9826) Euro.

Charts zu den Werten im Artikel Eurokurs (Euro / Dollar)

Dollarkurs

Die Talfahrt der Gemeinschaftswährung hält schon einige Monate an, hat sich aber mit der Angst vor einer Erdgaskrise in Europa beschleunigt. Ein wichtiger Grund für die Euro-Schwäche ist auch der zögerliche Kampf der EZB gegen die hohe Inflation./ck/stw/jha/