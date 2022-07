WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 22. Juli

------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. JULI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. JULI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Einzelhandel 05/22 12:00 FRA: OECD Frühindikator 06/22 18:30 DEU: Bundesbank-Präsident Nagel, Vortrag Zum Thema - Digitaler Euro, Chancen und Risiken? EUR: Treffen der Eurogrpuppe RUS: Der Gashahn wird zugedreht: Start planungsmäßiger Wartungsarbeiten an Pipeline Nord Stream 1 (bis 21.07.) SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Flatexdegiro, Q2-Zahlen (vorläufig) AUS: Telekom Austria, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 DEU: ZEW-Index 07/22 11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Milliarden Euro 11:30 EUR: EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender 15:00 EUR: Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten AUS: Opec, Ölmarkt-Monatsbericht EUR: Treffen der Eurozonen-Finanz- und Wirtschaftsminister SONSTIGE TERMINE DEU: Wissenschaftskonferenz Merck Curious 2022 (bis 13.07.) EUR: Treffen der Eurozonen-Finanz- und Wirtschaftsminister ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/22 07:30 DEU: Auto1 Q2-An- und Verkäufe 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahres-Pk 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 08:00 GBR: BIP 05/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 05/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 05/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 10:50 EUR: EZB Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 EUR: Industrieproduktion 05/22 11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Milliarden Euro 14:30 USA: Realeinkommen 06/22 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/22 16:00 CAN: Notenbankentscheidung 16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten 20:00 USA: Fed Beige Book CHN: Handelsbilanz 06/22 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch Privatbank Julius Bär: "Ausblick auf die Finanzmärkte - zweites Halbjahr 2022" DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike (bis 17.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 14:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen im VW-Dieselskandal TERMINE KONJUNKTUR 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/22 DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/22 EUR: EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor SONSTIGE TERMINE 09:30 EUR: EuGH-Gutachten zu Wettbewerbsverstößen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:25 GBR: Rio Tinto, Q2Produktionsbericht 07:00 NLD: Tom Tom, Q2-Zahlen 07:30 CHE: Richemont, Trading Update Q1 08:00 EUR: ACEA KfZ-Neuzulassungen 06/22 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen SWE: Investor, Q2-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q2/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/22 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/22 04:00 CHN: Investitionen bis 06/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 06/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise HVPI 06/22 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 05/22 14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 07/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/22 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 06/22 15:15 USA: Industrieproduktion 06/22 16:00 USA: Lagerbestände 05/22 16:00 USA: University of Michigan Index 07/22 EUR: Fitch Ratingüberprüfung zu Luxemburg EUR: Moody's Ratingüberprüfung Spanien IDN: G20 Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 16. Juli) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Beweislast beim gutgläubigen Erwerb eines Gebrauchtwagens DEU: Fortsetzung Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike HINWEIS: DEU: Eurex, Kleiner Verfallstag Aktienindex-Optionen ------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 16. JULI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR IDN: G20 Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 16. Juli) SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pressgespräch anlässlich des Capital Market Days 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Handelsbilanz 05/22 10:00 SPA: Handelsbilanz 05/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen CHE: SGS, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 06/22 11:00 EUR: Bauproduktion 05/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 08:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen 11:30 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/22 13:00 USA: MBA Hypothekenanräge 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Roche, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen 07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:30 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen 18:00 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 07/22 14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung + Pk (14.45) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22 16:00 USA: Frühindikator 06/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/22 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/22 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 07/22 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/22 SONSTIGE TERMINE --- -------------------------------------------------------------------------------------

