BASF: Gassorgen lassen gute Zahlen des Chemiekonzerns fast untergehen - Aktie hat mehr vertrauen verdient

Kaum war der Börsenhandel beendet, da haut der Dax-Konzern ein gute Nachricht raus. Die Zahlen für das zweite Quartal sind durchweg besser als erwartet. So richtig auf die Sprünge hilft es dem Papier nachbörslich allerdings nicht . Die Sorgen das Wladimir Putin den Gashahn auch nach den Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 Pipeline zulässt, halten die Anleger davon ab die Nachricht zu feiern. Verdient hätten es die Zahlen auf jeden Fall.

Umsatz steigt um 16 Prozent

Trotz aller Probleme an den Weltmärkten hat BASF das Kunststück geschafft den Umsatz um 16 Prozent auf knapp 23 Milliarden Euro zu steigern. Preiserhöhungen und der schwache Euro halfen dem Chemie-Konzern bei dieser doch überraschenden Nachricht. Das operative Ergebnis - der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten - fiel im Vergleich zum Vorjahr nur um knapp ein Prozent auf 2,34 Milliarden Euro. Damit konnte der Dax-Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Diese hatten im Schnitt nur mit knapp 2,1 Milliarden Euro gerechnet.

Preisweitergabe funktioniert

Unter dem Strich verdiente BASF mit 2,1 Milliarden Euro gut ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, vor allem dank eines höheren Beteiligungsergebnisses bei der Gas- und Ölfördertochter Wintershall Dea. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast zwei Prozent zu. Detaillierte Quartalsergebnisse legen die Ludwigshafener am 27. Juli vor.

Aktie hat einen Platz im Depot verdient

Seit Jahresanfang hat das Papier von BASF rund 33 Prozent an Wert verloren und notiert damit ungefähr auf dem Corona-Tief von März 2020. Damit könnte sich für die Anleger eine zweite Chance ergeben. Damals legte die Aktie im Anschluss etwas mehr als 75 Prozent zu. Die Probleme sind zwar jetzt etwas anders, aber die Zahlen zeigen, dass BASF die Situation aktuell sehr gut managen kann.

Mutige Anleger legen sich daher ein paar Stücke ins Depot und denken dabei an die Entwicklung von Bayer. Der Dax-Kollege hat auch gut zwei Jahre gebraucht, bis die Anleger das Thema Glyphosat nicht mehr so hoch gewertet haben und die Aktie wieder zulegen konnte. Bei BASF sind es jetzt etwas 1 1/2 Jahre das die Anleger der Entwicklung nicht trauen. Erst waren es Konjunktur-Sorgen im China, die den Kurs in Schach hielten und jetzt sind es die Gas-Sorgen. Eins sollte dabei aber nicht vergessen werden.

Mit seinen Zahlen hat BASF dabei nicht enttäuscht. Sogar Prognoseerhöhungen verpufften teilweise am Markt. Wir sind der Meinung, dass BASF einen Vertrauensvorschuss verdient hat. Anleger mit guten Nerven und einem langen Horizont dürften sich spätestens in 2 Jahren freuen, auf diesem Niveau eingestiegen zu sein.

Sollte Wladimir Putin tatsächlich den Gashahn zudrehen, dann ist die Aktie wahrscheinlich noch günstiger einzusammeln. Daher sollte jetzt noch nicht die volle Positionsgröße erreicht werden. Ein Staffelkauf auf dem Niveau bietet sich an. Sollte es noch etwas tiefer gehen aufgrund der Gasproblematik, dann sollte die Position im Depot Stück für Stück ausgebaut werden.

Ändert sich nichts nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, dann gilt gleiches.

