Die Basis für Ihre Geldanlage

Wie Sie mit ETFs einfach anlegen können

Die iShares Core Serie ist eine Auswahl der zehn beliebtesten ETFs, die den Kern Ihrer Geldanlage bilden können.





Anlegen in den Markt

Mit einem ETF legen Sie in die Nachbildung eines Index an. Das heißt zum Beispiel, dass der iShares Core DAX UCITS ETF den deutschen Leitindex DAX so exakt wie möglich nachzubilden versucht.





Basis Ihrer Geldanlage

Die iShares Core Series ist eine Reihe der 10 beliebtesten iShares ETFs, die kostengünstig in einige der wichtigsten Indizes der Welt anlegen. Eine Anlage in einen oder mehrere Core ETFs könnte den breit diversifizierten Kern Ihres Portfolios bilden.





Breite Streuung

Mischen Sie bei Ihrer Geldanlage unterschiedliche Regionen der Welt sowie verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. So stellen Sie Ihr Portfolio breit auf und können Risiken mindern. Diversifikation bietet jedoch keine Garantie gegen Kapitalverlust.





iShares Core ETFs

Risiken

