EuroStoxx 50: Berichtssaison im Fokus

In dieser Woche startet in den USA wieder die Berichtssaison, als Erstes öffnen traditionell Banken ihre Bücher für die breite Öffentlichkeit. Hauptfokus dürfte jedoch auf den Industrietiteln liegen, was auch hierzulande genauestens beobachtet werden dürfte.

Insofern dürfte sich auch der europäische Gemeinschaftsindex EuroStoxx 50 dem Nachrichtenfluss nicht entziehen können und entsprechend auf die Datenlage reagieren. Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Tage zeigt frische Jahrestiefs, die in der abgelaufenen Handelswoche markiert wurden. Wirklich greifbare Ansätze für eine große Bodenbildungsphase können derweil noch nicht abgeleitet werden, tendenziell geht die Angst der Anleger vor neuerlichen Corona-Maßnahmen in China um und der damit verbundenen negative Auswirkungen für die Weltwirtschaft.

Scheitert demnach der EuroStoxx 50 mit einer nachhaltigen Stabilisierung im Bereich der Märztiefs um 3.387 Punkten, könnte dies neuerliche Verkäufe nach sich ziehen und Abschläge auf 3.301 und darunter 3.171 Punkte verursachen. Nichtsdestotrotz ist ein kleiner Hoffnungsschimmer durch einen potenziellen Doppelboden durchaus gegeben, hierzu müsste sich aber das Chartbild stark verbessern und der Index mindestens über 3.800 Punkte zulegen.

In einem ersten Schritt könnte dann der Widerstandsbereich um den 200-Tage-Durchschnitt um rund 4.000 Punkten angesteuert werden. Aber erst darüber wird aus technischer Sicht der Doppelboden erst aktiviert.