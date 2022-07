OTS: Zukunftspakt Apotheke / Burda beteiligt sich an IhreApotheken.de (FOTO)

Burda beteiligt sich an IhreApotheken.de (FOTO) Essen/Offenburg (ots) - Hubert Burda Media beteiligt sich an IhreApotheken.de. Damit intensiviert das Medienunternehmen seine bisherige Unterstützung der Arzneimittelbestellplattform deutlich und stärkt die Position der teilnehmenden Vor-Ort-Apotheken nachhaltig. Burda erwirbt einen Anteil von 35% an der IhreApotheken GmbH & Co. KGaA und stellt dadurch zusätzliche finanzielle Mittel bereit, die spätestens mit Start des E-Rezepts im Wettbewerb mit internationalen Versendern und Lieferdiensten sowie für die bundesweite Ansprache von Patienten und Kunden erforderlich sind. Hier ist das Medienhaus zudem mit seiner großen Reichweite und der Nähe seiner Medienmarken zu den Konsumentinnen und Konsumenten ein Garant für eine optimale und flächendeckende Kommunikation. Das Ziel: IhreApotheken.de noch bekannter zu machen und die Entwicklung dieser zentralen Plattform innerhalb der digitalen Patient Journey konsequent voranzutreiben und auszubauen. Bereits im Oktober 2021 stellte die NOWEDA Apothekergenossenschaft - Gründerin von IhreApotheken.de und dauerhafte Mehrheitsbeteiligte - die Plattform mit neuer Struktur als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vor. Die neue rechtliche Konstruktion durch die feste Mehrheitsbeteiligung der apothekereigenen NOWEDA stellt zwingend sicher, dass IhreApotheken.de auch in Zukunft apothekerbeherrscht bleibt. Damit bleibt eine Übernahme der Plattform durch apothekenfremde Dritte dauerhaft ausgeschlossen. Burda hat bereits als Gründungsmitglied des Zukunftspaktes Apotheke Verantwortung für die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken übernommen, die für eine professionelle, verlässliche und flächendeckende Gesundheitsversorgung in Deutschland unverzichtbar sind. Die Corona-Pandemie hat hier noch einmal plakativ ein großes Ausrufezeichen gesetzt und parallel der Digitalisierung im Health-Bereich enorme Schubkraft verliehen. "Als Medienunternehmen haben wir den gesamten Komplex der Gesundheitsvorsorge über Jahre zu einer unserer journalistischen Kernkompetenzen gemacht", so Burda-Vorstand Philipp Welte. "Im Informationsprozess von Millionen kranker oder einfach gesundheitsbewusster Menschen, die Rat in medizinischen Fragen suchen, spielt unser redaktionelles Competence Center Health mit über 100 fachlich versierten Journalistinnen und Journalisten eine zunehmend wichtige Rolle. Unser inhaltlicher Anspruch: Wir wollen Deutschland gesünder machen! Aus diesem Selbstverständnis heraus ist die Beteiligung an IhreApotheken.de ein konsequenter Schritt, um gemeinsam mit NOWEDA und anderen Partnern aus unserem Zukunftspakt heraus unser Leistungsangebot im Gesundheitssegment für die Menschen zu komplettieren. Hier entsteht eine innovative Brücke in eine gesunde Zukunft für Millionen Menschen in Deutschland", so Welte. "Ich freue mich sehr über die Beteiligung von Hubert Burda Media. Das Medienhaus ist ein starker und verlässlicher Partner des Zukunftspakts Apotheke und gemeinsam haben wir schon viel erreicht", so Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der NOWEDA, über die erweiterte Zusammenarbeit. "Dies spiegelt sich nicht zuletzt in unserer hervorragenden Zusammenarbeit rund um das sehr erfolgreiche Apothekenkundenmagazin My Life wider. Als Mitgründer des Zukunftspakts kennt Burda IhreApotheken.de sehr gut und weiß, welch großes Potenzial die Plattform für die Vor-Ort-Apotheken birgt. Zudem hat Burda umfassende Möglichkeiten, reichweitenstark in den eigenen Medien für IhreApotheken.de und damit für das umfassende Leistungsportfolio der lokalen Apotheken zu werben. Davon werden die Apotheken insbesondere nach der Einführung des E-Rezepts enorm profitieren." Die geplante Beteiligung von Hubert Burda Media an IhreApotheken.de erfordert noch die Zustimmung durch das Bundeskartellamt. Pressekontakt: NOWEDA eG Dr. Joachim Reinken 0201 802 2660 mailto:joachim.reinken@noweda.de Hubert Burda Media Verena Bücher 0781 843 243 mailto:verena.buecher@burda.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144424/5270260 OTS: Zukunftspakt Apotheke