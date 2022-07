Procter & Gamble: Erster wichtige Schritt

Bis Ende 2017 stieg die Procter & Gamble-Aktie in einem breiten Aufwärtstrend gemächliche gen Norden an und erreichte Höchststände um 165,35 US-Dollar. Die Finanzkrise zwang das Papier zwar kurzzeitig in die Knie, aber recht schnell konnte sich der Wert daraufhin erholen und leitete sogar noch eine sehr viel steilere Kursbewegung ein. In der Summe gelang es dadurch bis Anfang dieses Jahres auf ein Rekordniveau von 165,35 US-Dollar zuzulegen. Seit dem Jahreswechsel allerdings haben sich Investoren sichtlich zurückgezogen, in der Folge fiel Procter & Gamble auf 129,50 US-Dollar zurück. Die letzten drei Wochen über zeigte sich die Aktie von ihrer besten Seite und konnte einen kurzzeitigen Abwärtstrend bestehend seit Mitte April überwinden und in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts vordringen. Seit Mitte Mai ergeben sich anhand des Kursverlaufs nun zwei mögliche Szenarien, das eine wäre eine V-förmige Umkehrformation, das andere eine inverse SKS-Formation.

Aktie bullisch zu bewerten

Kurzzeitig scheint Procter & Gamble im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts festzuhängen, erst ein Ausbruch über die aktuellen Monatshochs bei 147,49 US-Dollar dürfte die nächste Aufwärtsbewegung zunächst an 148,99 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 151,23 US-Dollar einleiten. Sollte sich jedoch die inverse SKS-Formation durchsetzen, fehlt hierzu noch eine markant ausgeprägte rechte Schulter. Ein solches Szenario würde mit kurzfristigen Rücksetzern zurück auf 140,00 US-Dollar eingehen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, weil sonst die gesamte Ausbruchsbewegung in Gefahr geraten würde. Übergeordnete Ziele für Procter & Gamble können unabhängig von der Formation um 156,00 Dollar abgeleitet werden. Notierungen unterhalb von 138,90 US-Dollar dürften allerdings das kurzzeitig bullische Chartbild massiv eintrüben, Rücksetzer auf 136,00 und darunter in den Bereich der aktuellen Jahrestiefs von 129,50 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.