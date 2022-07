Ab jetzt von Newcomer Polestar und weiteren spannenden Titeln profitieren!

Werbung



Ab heute können Sie die breite HSBC Produktpalette auf zusätzliche Basiswerte anwenden! Von der Automobil- bis hin zur Telekommunikationsindustrie haben unsere Produktspezialisten für Sie nachgerüstet. Handeln Sie ab jetzt folgende Basiswerte.





Polestar Automotive Holding Uk Plc



Polestar ist ein Joint Venture der beiden Autohersteller Volvo Car Corporation und Geely. Als Polestar Engineered agiert als hauseigener Autoveredler und ist seit 2017 auch als eigenständiges Marke für Hybrid- und Elektroautos bekannt.



Am 27. Februar 2008 fusionierte die „NASDAQ" und die „OMX AB" zu der „Nasdaq Inc." Die „Nasdaq Inc." mit ihrem Hauptsitz in New York ist einer der weltweit größten internationalen Börsenbetreiber.Die in den Vereinigten Staaten ansässige CME Group ist eine der größten Optionsbörsen und die größte Terminbörse der Welt. Gegründet wurde die CME Group am 12. Juli 2007 nach der Fusion des Chicago Board of Trade und der Chicago Mercantile Exchange.Die Charles Schwab Corporation ist ein amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Westlake, Texas. Das Unternehmen, welches von dem Gründer Charles Schwab geführt wird, ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Die Gesellschaft ist an den Finanzmärkten im Maklergeschäft tätig.Das amerikanische Unternehmen Moody's Corporation ist an der New Yorker Börse notiert und ist die Muttergesellschaft von Moody's Investors Service und Moody's Analytics. Moody's Analytics Hauptgeschäft besteht aus dem Anbieten von Risikomanagement-Software.Altria Group, Inc., ist ein amerikanisches, weltweit tätiges Unternehmen. Neben Tabakwaren und auch Weinen werden auch verschiedene Finanzdienstleistungen angeboten. Zu den bekanntesten Tabakmarken des Unternehmens gehören unter anderem Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarken Black und Mild.Intercontinental Currency Exchange ist Börsenbetreiber ansässig in Atlanta, USA, der auf den Handel von Optionen, Futures uns Emissionen setzt.Abbvie ist ein globales Biotech-Unternehmen, welches durch die Abspaltung von Abbott Laboratories gegründet wurde und in ihren Sitz in Illinois, USA hat.Die Verizon Communications Inc. ist ein US-amerikanischer Telekommunikationskonzern mit Sitz in New York City. Führend in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz besteht besteht zudem auch ein relevanter Standort in Düsseldorf.Die Credit Suisse Group AG, ist eine global agierende Schweizer Großbank mit Sitz in Zürich.Veolia S.A. ist ein börsennotiertes Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Abfallversorgung sowie Energieversorgung. Mit Sitz in Paris beschäftigt der Konzern rund 171.000 Mitarbeiter.Euronext ist eine in Amsterdam ansässige Börse mit Handelsplätzen auf der ganzen Welt. Mit dem Fokus auf den europäischen Raum bietet das Unternehmen zudem Abwicklungsdienste über zentrale Wertpapierdepots in Dänemark, Norwegen und Portugal.

