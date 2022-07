Mercedes Benz: Düstere Aussichten

Wegen des Mangels an verfügbaren Computerchips für die Automobilbranche hat Mercedes-Benz einen Absatzrückgang von 16 Prozent auf 490.000 PKW verbuchen müssen, wie am Montag bekannt wurde. Der letzte große Lockdown in China führte unter anderem zu fehlenden Teilen und Transportproblemen, am wichtigsten Einzelmarkt China brachen die Verkäufe sogar um 25 Prozent auf 163.700 Einheiten ein.

Erstaunlicherweise haben sich die negativen Nachrichten bereits im Vorfeld im Kursverlauf der Aktie manifestiert, im Zeitraum zwischen März 2021 und Ende Juni etablierten Marktteilnehmer nämlich eine unübersehbare SKS-Formation, die in der vergangenen Handelswoche aktiviert wurde und damit nun ein handfestes Verkaufssignal vorliegt. Diese Entwicklung könnte zum Anlass für ein kurzzeitiges Short-Investment genommen werden.

Nächster Halt, EMA 200

Aus technischer Sicht liegt ein Verkaufssignal vor, weitere Abschläge sollten nun in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 48,31 Euro für die Mercedes-Benz-Aktie zwingend einkalkuliert werden, unterhalb von 45,51 Euro könnte der Bereich um 40,54 Euro und damit das nächste große logische Ziel gelegen am 38,2 % Fibonacci-Retracement angesteuert werden. Entsprechend würde sich ein Short-Investment hierauf lohnen abzuschließen. Eine Wiederkehr in den Bereich zwischen 54,82 und 68,00 Euro wäre dagegen positiv zu bewerten, allerdings genauso aussagelos. Erst oberhalb von 70,00 Euro dürften wieder vermehrt Käufer in die Aktie zurückkehren und das Papier auf der Oberseite begleiten.