OTS: Badische Zeitung / Schwacher Euro: Eine Situation von Dauer / Kommentar ...

Schwacher Euro: Eine Situation von Dauer / Kommentar von Bernd Kramer Freiburg (ots) - Es erstaunt nicht, dass Anlegerinnen und Anleger mit ihrem Kapital die Eurozone meiden und dem Euro die kalte Schulter zeigen. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern, weil nichts darauf hindeutet, dass die Unsicherheit in der Eurozone alsbald verschwindet. Solange ein russischer Gaslieferstopp deren Volkswirtschaften ins Wanken bringen könnte und die Notenbank in Frankfurt Zweifel an ihrem Willen schürt, die Inflation wirkungsvoll zu bekämpfen, dürfte die europäische Gemeinschaftswährung nicht wieder erstarken.