PVA Tepla: Elektromobilität könnte den Bedarf an 15.000 Kristallzuchtanlagen wecken!

PVA Tepla ist ein Hightech-Maschinenbauer

Das Unternehmen entwickelt und fertigt Anlagen für die Produktion von Kristallen aus Silizium, Siliziumkarbid sowie Kalziumfluorid. Aus diesen werden die Wafer für die Chipindustrie gefertigt. Damit steht der Konzern mit seinen Kristallzuchtanlagen am Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette bei Halbleitern. Des Weiteren widmet sich PVA Tepla der Qualitätsinspektion. Kleinere Strukturbreiten bei Chips und die mehrjährigen Investitionsprogramme in neue Fertigungskapazitäten sorgen für einen Bedarf an Anlagen zur Absicherung der Produktqualität. Mit speziellen Ultraschallmikroskopen kann jedes Werkstück komplett durchleuchtet und auf Fertigungsfehler analysiert werden. Bei der vollautomatischen Waferinspektion wurde ein neuer Anlagentyp für die Hochgeschwindigkeitsinspektion entwickelt, der Bildaufnahmen in der Bewegung analysiert und die Inspektionszeit um den Faktor 20 verkürzt. Der Kapazitätsausbau in der Halbleiterbranche spielt PVA Tepla in die Hände, da man die Chip- und Waferhersteller als Kunden hat. Zu diesen gehören beispielsweise STMicro und Siltronic. Allein die globalen Waferproduktionskapazitäten werden in diesem Jahr für 40 Milliarden USD ausgebaut.

Der Übergang zu Elektroautos könnte einen Bedarf an 15.000 Anlagen wecken

Im Jahr 2022 dürfte der weltweite Absatz von leichten Fahrzeugen bei rund 80 Millionen Einheiten liegen. Bis 2030 ist mit einem Anstieg auf über 100 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu rechnen. Dabei wird der Anteil von Elektroautos rapide zunehmen. Für PVA Tepla ist das eine Wachstumschance. In Elektroautos kommen vermehrt Siliziumkarbid-Chips zum Einsatz, weil dadurch weniger Energie in Form von Wärme verloren geht und Energie schneller weitergeleitet wird. Die Reichweite der Autos nimmt zu und der Ladevorgang wird schneller. Laut dem Management von PVA Tepla könnte sich ein starkes Wachstumsszenario ergeben, wenn bis 2030 schon ein Drittel der Neuzulassungen Elektroautos sein werden. Denn der enorme Bedarf an Siliziumkarbid-Chips würde einen Bedarf an 15.000 Kristallzuchtanlagen auslösen. PVA Tepla steht bereit, einen Teil davon zu liefern.

Wasserstofftankstellen und Erdgasverflüssigungsanlagen sind neue Wachstumsfelder

Zur Strategie der Europäischen Union gehört es, eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen und die Gasversorgung auf eine breitere Basis zu stellen. Davon sollte PVA Tepla in Zukunft profitieren. Ein neuer, attraktiver, langfristiger Markt entsteht für den Konzern, denn für die Wasserstoffproduktion werden hochwertige Wärmetauscher – hergestellt in Diffusionsschweißanlagen – benötigt. Das Diffusionsschweißen ist ein stoffschlüssiges Fügeverfahren für gleichartige und verschiedenartige Werkstoffverbunde. Eingesetzt werden die Wärmetauscher in Wasserstofftankstellen. Erste Aufträge für Diffusionsschweißanlagen erhielt PVA Tepla bereits. Da Wärmetauscher auch für die Gasverflüssigung genutzt werden, spielt PVA Tepla die wachsende Nachfrage nach Flüssiggas in die Hände.

PVA Tepla spürt keine Rezession und will den Umsatz auf 250 Millionen Euro steigern

Im ersten Quartal 2022 gelang PVA Tepla ein 40%iges Umsatzwachstum auf 33,254 Millionen Euro. Nach Steuern vervielfachte sich der Gewinn auf 1,491 Millionen Euro. Dabei stach in den drei Monaten von Januar bis März der Auftragseingang heraus. Dieser wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 140 % auf 61,428 Millionen Euro. Der Auftragsbestand vervielfachte sich auf 311,1 Millionen Euro. Getrieben wurde die rege Ordertätigkeit von neuen Aufträgen für Kristallzuchtanlagen sowie Inspektionslösungen. Infolge des guten Jahresstarts bestätigte der Vorstand das Umsatzziel von 170 bis 180 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 25 bis 27 Millionen Euro. Laut der FAZ (Nr. 158, 2022) spürt das Unternehmen keine Rezession. „Wir machen uns weder über die nähere Zukunft noch über die mittelfristige Zukunft noch über die Zeit danach Sorgen.“ Während der Digitalisierungstrend bereits läuft, stehe die Elektromobilität dem Konzern zufolge erst am Beginn des Wachstumspfades. Wie oben dargestellt, könnte daraus eine gigantische Nachfrage nach Kristallzuchtanlagen resultieren. Ohnehin hat der Konzern eine gute Visibilität, welche Aufträge in den nächsten Jahren abgearbeitet werden. Der Auftragsbestand reicht bis zur Mitte der Dekade. Mittelfristig möchte PVA Tepla bereits 250 Millionen Euro erlösen und eine EBITDA-Marge von 15 % einfahren. Unter dem Strich sollten 1,20 bis 1,30 Euro je Aktie hängen bleiben, wodurch das KGV per 2025 bei rund 15 liegen würde.

