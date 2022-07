Rezessionsangst drückt Börsen - Euro haarscharf an Dollar-Parität

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer Rezession lässt den Euro bis an die Kante zur Dollar-Parität fallen und zieht Europas Börsen weiter nach unten.

Der Kurs der Gemeinschaftswährung rutschte am Dienstag bis auf 1,00005 Dollar ab. Damit war der Euro erstmals seit Dezember 2002 nur noch einen Wimpernschlag von der Parität zum Greenback entfernt. Investoren trieb vor allem die Sorge um, Russland könnte die Gaslieferungen nach Europa in diesem Winter einstellen.

Der Dax fiel in der Spitze 1,4 Prozent auf 12.655 Punkte. Der EuroStoxx50 büßte bis zu 1,3 Prozent auf 3426 Zähler ein. An der Wall Street deuteten die US-Futures ebenfalls auf einen schwächeren Handelsstart hin. "Die Angst vor einer weltweiten Rezession kennt offensichtlich kein Halten mehr", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die Rolle des Dollars als "sicherer Hafen" für Anleger verfestigte sich dadurch in den vergangenen Wochen immer weiter.

"Was an vielen Stellen als Euro-Crash beschrieben wird, ist in Wirklichkeit eine Dollar-Rally, die sich immer weiter fortsetzt", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Auch der zunehmende Zinsabstand zwischen den USA und dem Euro-Raum lässt Anleger zum Dollar greifen. "Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank diesen Monat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte anhebt, während von der EZB vor dem Hintergrund der Gaskrise gemischte Signale kommen", sagte Volkswirtin Sarah Hewin von der Bank Standard Chartered.

CORONA-RESTRIKTIONEN IN CHINA

Auch weitere Lockdowns wegen des Ausbruchs einer hochansteckenden Corona-Untervariante in China trübten die Konjunkturaussichten ein. Mehrere chinesische Städte erließen bereits neue Corona-Beschränkungen, um die Ausbreitung zu verhindern. Börsianer rechneten deshalb unter anderem mit einer schwächeren Nachfrage nach Kraftstoff. Öl der Sorte Brent aus der Nordsee sowie US-Rohöl WTI verbilligten sich deshalb um mehr als fünf Prozent auf bis zu 101,48 Dollar sowie 98,40 Dollar pro Barrel.

Nachfragesorgen und der starke Dollar setzten auch Kupfer zu. Der Preis fiel um bis zu 2,7 Prozent auf 7376 Dollar je Tonne. Angesichts der mauen Konjunkturaussichten griffen Anleger dagegen bei Staatsanleihen zu. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland bis auf 1,094 Prozent von 1,250 Prozent am Vortag.

RALLY BEI EDF - SAIPEM BRICHT EIN

Bei den Einzelwerten ließ die Aussicht auf einen Milliardenzuschuss des französischen Staats die Anteilsscheine von EDF um bis zu 9,4 Prozent steigen. Zwei Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die französische Regierung bereit sei, mehr als acht Milliarden Euro zu zahlen, um den Energieriesen wieder vollständig unter staatliche Kontrolle zu bringen. EDF und das Wirtschaftsministerium lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Die Experten von JPMorgan teilten mit, in der aktuellen Energiekrise dränge die Zeit für die Regierung.

Dagegen machten Anleger einen großen Bogen um Saipem. Die Anteilsscheine des Öldienstleisters büßten an der Börse in Mailand mehr als ein Drittel ihres Werts ein. Der Konzern wollte bei Investoren zwei Milliarden Euro frisches Kapital einsammeln. Anleger zeichneten aber nur rund 70 Prozent der neuen Aktien. Ein Pool von Banken hatte sich verpflichtet, wegen der geringen Nachfrage einzuspringen und zu gewährleisten, dass der volle Betrag der Kapitalerhöhung gedeckt ist.

Angesichts der trüben Aussichten machten die Titel von BASF nicht einmal nach überraschend starken Quartalszahlen und einer bestätigten Prognose für das Gesamtjahr Boden gut. Höhere Verkaufspreise hielten den Chemiekonzern im zweiten Quartal zwar auf Kurs. Die Experten von JPMorgan warnten aber vor zunehmendem Gegenwind für die Branche im Zusammenhang mit Gasrationierungen und den hohen Gaspreisen in Europa.