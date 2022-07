Dax niedriger erwartet - Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 0,6 Prozent auf 12.905,48 Punkte zugelegt.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Weil das Tempo der Zinserhöhungen der Notenbank Fed eines der meisten diskutierten Themen an der Börse ist, richten Anleger ihre Hauptaufmerksamkeit auf die anstehenden US-Inflationsdaten. Experten erwarten für Juni einen Anstieg auf 8,8 Prozent im Jahresvergleich. Sollte die Teuerungsrate darüber liegen, sei der Weg frei für eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte bei der Fed-Sitzung in zwei Wochen, prognostizierte Han Tan, Chef-Marktanalyst des Vermögensverwalters Exinity. Für Investoren gilt ein Schritt in dieser Größenordnung bereits gesetzt. Weitere Rückschlüsse auf das Tempo der US-Zinserhöhungen versprechen sich Börsianer vom Konjunkturbericht der Fed, dem "Beige Book". Dieses wird am Abend (MESZ) veröffentlicht.

Die ebenfalls anstehenden deutschen Inflationsdaten spielen nur eine untergeordnete Rolle, zumal es sich um endgültige Zahlen handelt. Hier erwarten Analysten eine Teuerung von 7,6 Prozent im Jahresvergleich.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.905,48

Dax-Future

12.834,00

EuroStoxx50

3.487,05

EuroStoxx50-Future

3.465,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.981,33 -0,6 Prozent

Nasdaq

11.264,73 -1,0 Prozent

S&P 500

3.818,80 -0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

26.444,92 +0,4 Prozent

Shanghai

3.293,29 +0,4 Prozent

Hang Seng

20.974,99 +0,6 Prozent