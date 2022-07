DGAP-News: Pyrum Innovations AG: Schwalbe und Pyrum stellen ersten ganzheitlichen Recyclingprozess zur Wiederverwendung gebrauchter Fahrradreifen vor

DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kooperation

Pyrum Innovations AG: Schwalbe und Pyrum stellen ersten ganzheitlichen Recyclingprozess zur Wiederverwendung gebrauchter Fahrradreifen vor



13.07.2022 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schwalbe und Pyrum stellen ersten ganzheitlichen Recyclingprozess zur Wiederverwendung gebrauchter Fahrradreifen vor

Das innovative „Schwalbe Recycling System“ setzt neue Maßstäbe in Sachen Umweltbewusstsein und ökologischer Verantwortung

Projekt in enger Zusammenarbeit der Kooperationspartner Schwalbe, Pyrum Innovations AG und TH Köln entwickelt

Dillingen / Saar, 13. Juli 2022 – Die Ralf Bohle GmbH mit ihrer Marke Schwalbe und die Pyrum Innovations AG haben zum Auftakt der weltweit größten Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt ein neues Recycling-System für gebrauchte Fahrradreifen vorgestellt. Das „Schwalbe Recycling System“, das in enger Kooperation mit der Technischen Hochschule Köln entwickelt wurde, ermöglicht die ganzheitliche Wiederverwertung von Gebrauchtreifen aller Marken.

Schwalbe hat dazu ein Rückholnetzwerk für Fahrrad-Altreifen etabliert – die speziell entwickelte Schwalbe Recycling Box steht bei allen teilnehmenden Fachhändlern bereit. Pyrum übernimmt mit seinem Pyrolyse-Werk die mechanische Aufbereitung sowie das pyrolytische Recycling der Altreifen. Dadurch entstehen aus gebrauchten Reifen wieder neue. Der Prozess spart 80 % CO 2 ein.

Frank Bohle, Geschäftsführer der Ralf Bohle GmbH: „Wie 1983 mit dem ersten Schwalbe Marathon stehen wir mit dem Reifenrecycling am Anfang eines langen Weges. Wir sind Pyrum sehr dankbar für ihre Pionierleistungen im Pyrolyseprozess.“ Die Ralf Bohle GmbH ist Europas Marktführer für Fahrradreifen und -schläuche. Das Thema Nachhaltigkeit steht schon immer als eine der wichtigsten Eigenschaften und Werte im Fokus des Unternehmens.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Bohle passt mit seiner Marke Schwalbe perfekt zu unserem zu 100 % nachhaltigen Geschäftsmodell. Mit dem neuen Recycling-System tragen wir dazu bei, das Fortbewegungsmittel Fahrrad noch nachhaltiger zu gestalten.“

Weitere Informationen inklusive Erklärvideo und Grafik zum technischen Prozess des „Schwalbe Recycling Systems“ finden Sie unter https://www.pyrum.net/loesungen/fahrradreifen-recycling/.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.



Über die Ralf Bohle GmbH

Die Ralf Bohle GmbH ist mit ihrer Marke Schwalbe Europas Marktführer für Fahrradreifen. Das Familienunternehmen, gegründet 1922 in Bergneustadt, beschäftigt 187 Mitarbeiter bei der Ralf Bohle GmbH in Reichshof und 61 Mitarbeiter in fünf Tochterunternehmen in Europa und Nordamerika. Seit 1973 fertigt Schwalbe seine Reifen in Kooperation mit dem koreanischen Produktionspartner Hung-A. 1993 verlagerte Hung-A die Produktion von Korea nach Indonesien und nahm 2015 ein zweites Schwalbe-Werk in Vietnam in Betrieb. Schwalbe und Hung-A verbindet nicht nur ein Joint Venture, sondern auch eine fast 50 Jahre dauernde Freundschaft, die in der Industrie ihresgleichen sucht.

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

https://www.pyrum.net