Gerresheimer: Zahlen über den Erwartungen und Jahresprognose hält - Zwei Punkte, die für die Aktie sprechen

Die Berichtssaison kommt so langsam in Bewegung. Besondere Aufmerksamkeit dürfte diesmal auf dem Ausblick und der Jahresprognose liegen. Gerresheimer kann hier heute punkten. Neben guten Zahlen im abgelaufenen Quartal, ist der Ausblick auch nicht schlecht. Das wichtigste: Die Prognose für das laufende Jahr hat bestand! Da kommt trotz anstehender US-Inflationsdaten Freude bei den Anlegern auf. Die Aktie liegt fast 2 Prozent im Plus.

Verpackungsspezialist auf Kurs

Der Verpackungsspezialist steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) im Jahresvergleich um knapp 18 Prozent auf 444,6 Millionen Euro. Dabei profitierten die Düsseldorfer von einer guten Nachfrage nach Spezialglas etwa für Medikamentenampullen, nach Kunststoffverpackungen sowie Inhalatoren. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) legte mit einem Plus von zehn Prozent auf 90,1 Millionen Euro nicht ganz so schwungvoll zu, weil höhere Kosten für Energie und Vertrieb teils nur mit Verzug auf die Kunden umgelegt werden können. Analysten hatten indes im Mittel weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich blieb mit 25,2 Millionen Euro für die Anteilseigner knapp 11 Prozent weniger Ergebnis hängen als vor einem Jahr. Das lag an höheren Zinsaufwendungen und Steuern. Den Jahresausblick bestätigte Konzernchef Dietmar Siemssen.

Klarer Fall für die Watchlist

Die Aktie notiert bereits zum zweiten Mal in der Nähe ihrer Corona-Tiefs von März 2020. Für uns bietet sich daher bei dem Papier ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Allerdings würden wir heute noch nicht zugreifen, sondern noch etwas abwarten. Da wären zum einen die US-Inflationsdaten und zum anderen die Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 Pipeline. Beide Themen haben das Potenzial die Märkte nach unten zu drücken und wir haben bei BASF gesehen, dass gute Zahlen nicht vor der allgemeinen Rezessionsangst schützen. Daher gehört die Aktie aktuell auf einen der vorderen Plätze auf der Watchlist.

Mit Material von dpa-AFX