Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum schwachen Euro

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum schwachen Euro:

"In Zeiten schmelzender Kaufkraft, der Sorge vor einer Energiekrise, gerissener Lieferketten, des Fachkräftemangels und der Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine wirkt der schwache Euro als Inflationsbeschleuniger. Denn die Einfuhr-Preise steigen weiter. Zugleich schwächelt Deutschland als einstiger Exportweltmeister, zuletzt wurden mehr Güter ein- als ausgeführt. Es kommt also vieles zusammen, und es gibt nur wenig Anlass für Optimismus. Zu hoffen ist, dass wenigstens die EZB ihrer Verantwortung gerecht wird und mit der Zinspolitik ein klares Zeichen der Entschlossenheit setzt, das neues Vertrauen in den Euro und die Währungshüter schafft. Hoffentlich ist es dafür angesichts der drohenden Inflation nicht schon zu spät."