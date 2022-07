Schweizer Premiere: Das Nothing Phone (1) - jetzt exklusiv bei Sunrise vorbestellen

«Das Nothing Phone (1) sticht mit einem besonders auffälligen Design und einer einzigartigen Bedienung aus der Masse und spricht eine neugierige, technikaffine Zielgruppe an. Individuelle LED Lichtmuster zeigen beispielsweise an, wer gerade anruft oder Nachrichten schickt. Mit dem neuen Nothing Phone (1) wird Technikinnovation intuitiv und begeisternd, was perfekt zu unserem Mobile Angebot Sunrise Up passt, das Upgrade für dein Leben», sagt Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer von Sunrise.

Das erste Smartphone aus dem Hause Nothing wurde im Rahmen des Live-Events «Return to Instinct» präsentiert. Zu den Geräte-Highlights gehören ein «Glyph Interface», wie die transparente Rückseite mit LED-Lichteffekten genannt wird. Das neue Betriebssystem «Nothing OS» basiert auf Android und hebt sich durch ein schlichtes Design, neugestaltete Schriften und Animationen von der Konkurrenz ab. Kabelloses Aufladen des Akkus sowie Reverse-Charging (aufladen anderer Geräte über das Smartphone) sind ebenfalls möglich.

Herausragende Grafik, imersives Gaming und fortschrittliche Kamerafunktionen: Das Nothing Phone (1) bietet zusammen mit dem Sunrise 5G-Netz in allen Bereichen ein Top-Erlebnis der mobilen Kommunikation. Sunrise bietet bei der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten das schnellste und grösste 5G-Netz der Schweiz (gemäss connect Magazin, Heft 1/22). Sunrise versorgt bereits über 1048 Städte/Orte mit Highspeed 5G (bis 2 Gbit/s) und über 96.7% der Bevölkerung mit Basis 5G (bis 1 Gbit/s).

Das Nothing Phone (1) ist in schwarz und weiss mit 256GB Speicher für CHF 479.- exklusiv bei Sunrise erhältlich. Für einen guten Sound können Kundinnen und Kunden die Nothing Ear (1) Kopfhörer für CHF 79.- statt 119.- dazu bestellen. Die Vorbestellungen für das Nothing Phone (1) können ab sofort, mit Verfügbarkeit am 21. Juli auf der Sunrise Webseite vorgenommen werden. Ab dem 21. Juli sind die Modelle auch in den Sunrise Shops erhältlich.

