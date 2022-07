Aktien Frankfurt Schluss: Klare Verluste - Schwache US-Bankenzahlen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem US-Bankensektor und einer schwachen Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag deutlich an Boden eingebüßt. Dass die EU-Kommission für 2022 angesichts der hohen Energiepreise eine rekordhohe Inflation in der Eurozone erwartet, sorgte ebenfalls nicht für Kauflaune.

Der Dax weitete seine Verluste stetig aus und fiel im späten Handel bis unter die Marke von 12 450 Punkten. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 1,85 Prozent auf 12 519,66 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,95 Prozent auf 25 005,51 Punkte bergab./edh/he