AMAZON - Rettet diese Formation die Bullen?

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 110,400 $ (Nasdaq)

Nach der großen bärischen Trendwende im letzten Quartal des vergangenen Jahres, als ein Doppeltop am Allzeithoch bei 188,10 USD den Höhenflug der Amazon-Aktie endgültig abbremste, war der Wert in einer steilen Verkaufswelle an das Hoch des Jahres 2018 bei 102,52 USD eingebrochen. Bisher war es den Bullen gelungen, diesen Unterstützungsbereich gegen etliche Angriffe der Bären zu verteidigen. Von der Oberseite nähert sich nach einer Reihe fallender Hochpunkte zudem eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, die zusammen mit dem Supportgebiet ein absteigendes Dreieck bildet.

Sollte dieses Dreieck in den nächsten Tagen mit einem Anstieg über 114,00 und 116,58 USD nach oben aufgelöst werden, könnte dies den Auftakt für eine Trendwende bilden, die zunächst einen Anstieg bis 128,99 und 133,57 USD nach sich ziehen dürfte. Über dem letztgenannten Widerstand wäre ein weitreichendes Kaufsignal aktiviert und sogar schon eine Rally bis 160,00 USD möglich.

Sollte es den Verkäufern dagegen nun doch noch im sechsten oder siebten Anlauf gelingen, die Zone um 102,55 USD zu durchbrechen, müsste man sich auf Abgaben bis 89,00 USD einstellen, ehe die nächste Erholung starten könnte. Darunter wäre aber sogar schon ein Einbruch an das Tief des Jahres 2020 bei 81,30 USD nicht mehr auszuschließen.

Charttechnisches Fazit: Die Dreiecksformation am bisherigen Ende des Abwärtstrends könnte auch das vorübergehende Ende der Baisse bei der Amazon-Aktie einleiten. Über 116,58 USD wäre ein entsprechendes Kaufsignal aktiviert und ein Anstieg bis 133,57 USD möglich.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)