Erneut 100%ige Erfolgsquote der Sunrise Lernenden an den Abschlussprüfungen



14.07.2022 / 09:00



Schweizweit Spitze: Mit rund 190 Lernenden, was 6,5% der Vollzeitstellen entspricht, bildet Sunrise ab Sommer am meisten Lernende in der ICT-Branche aus.

100% Erfolg: 52 Sunrise Young Talents haben letzte Woche ihre Zeugnisse erhalten und damit haben alle ihre Berufsbildung erfolgreich abgeschlossen.

Rund 60% der frisch gebackenen Berufsleute treten im August 2022 eine Festanstellung bei Sunrise an.

Sunrise engagiert sich stark bei der Ausbildung von Jugendlichen und baut die Anzahl Lehrstellen per Sommer 2025 auf 250 Lehrstellen aus. «Die Berufsbildung bei Sunrise entspricht unserem Markenversprechen Dream Big. Do Big. Sunrise ermöglicht den Lernenden ein äusserst anspruchsvolles Ausbildungsprogramm. Die erneute 100%ige Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen zeigt, dass sich die Investitionen in die Ausbildung von motivierten und inspirierenden Jugendlichen lohnen. Den Lernenden gratuliere ich ganz herzlich zu diesem fantastischen Erfolg», zeigt sich André Krause, CEO von Sunrise, stolz. Mit einem Anteil der Lehrstellen von rund 6,5% (190 Lernende) im Verhältnis zu den Vollzeitstellen, bildet Sunrise ab Anfang August am meisten Lernende in der ICT-Branche aus. Ziel ist es, möglichst viele Young Talents auch nach der Lehre weiter zu beschäftigen: «Qualifizierte ICT-Fachkräfte sind sehr gesucht. Deshalb bieten wir motivierten und ambitionierten Lehrabgängern auch langfristige Perspektiven bei uns an. Ab August 2022 werden wir rund 60% aller Lernenden als Berufsleute festanstellen», sagt Felix Häberli, Head of Young Talents bei Sunrise. Künftig investiert Sunrise noch mehr in den Aufbau von qualifizierten Fachkräften und baut die Anzahl Lehrstellen per Sommer 2025 weiter aus auf insgesamt 250 Lehrstellen. Im Fokus sind dabei insbesondere die digitalen Berufe Mediamatiker/in oder Informatiker/in. Pressemitteilung (PDF) Sunrise

