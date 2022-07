EUR/USD: Euro wertet auf

Bereits seit dem Doppelhoch aus Anfang 2021 um 1,2349 US-Dollar verliert der Euro merklich an Wert und begab sich in dieser Handelswoche auf ein Verlaufstief von 0,9997 US-Dollar abwärts. Der paritätische Wechselkurs von 1,00 USD sorgte hierbei für einen kurzfristigen Aufschwung am Mittwoch. Jüngsten Inflationsdaten aus den USA zufolge liegt die Teuerungsrate in dem Land bei 9,1 Prozent, was eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank FED weiter befeuern dürfte. Infolgedessen dürfte der Dollar weiter an Stärke zugewinnen, wenn die europäische Notenbank EZB nicht entsprechende Gegenmaßnahmen einleitet und die europäische Gemeinschaftswährung damit stärkt. Auch kann ein Gaslieferstopp nach Beendigung der Wartungsarbeiten der Pipeline Nord Stream 1 dem Euro noch merklich zusetzen, weshalb eine Erholungsbewegung derzeit nur im Rahmen eines Pullbacks bewertet werden muss.

Viele Unsicherheitsfaktoren für den Euro

Kurzfristige Ziele auf der Oberseite können nach dem deutlichen Aufschwung von Mittwoch nun im Bereich von 1,0221 US-Dollar abgeleitet werden, darüber in den Bereich des gescheiterten Doppelbodens um 1,0348 US-Dollar. Spätestens ab dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 1,0493 US-Dollar sollten wieder Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Eine straffere US-Geldpolitik könnte dagegen zu neuerlichen Verlusten führen, unterhalb von 1,00 US-Dollar würde der Gemeinschaftswährung ein weiterer Abschwung zunächst in Richtung 0,9779 und darunter auf 0,9531 US-Dollar drohen. Ein derartiges Szenario könnte für ein fortgesetztes Short-Engagement genutzt werden.