Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Klimaschutz-Maßnahmen der Bundesregierung

HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Klimaschutz-Maßnahmen der Bundesregierung:

Vor allem Verkehrsminister Volker Wissing ist an mangelndem Ehrgeiz kaum zu unterbieten. Mehr Radwege und Elektroladesäulen, einfachere Tarifstrukturen im ÖPNV - mehr fällt dem Liberalen nicht ein. Dass sich mit einem Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen jährlich 2,6 Millionen Tonnen CO2 und 800 Millionen Liter Kraftstoff sparen ließen, ignoriert Wissing hartnäckig. Und an heilige liberale Kühe wie das Dienstwagenprivileg traut er sich ebenso wenig heran wie an die Reform der Kfz-Steuer. Es wird Zeit, dass der Bundeskanzler die FDP daran erinnert, wer die Richtlinienkompetenz in der Regierung innehat - sofern Olaf Scholz beim Klimaschutz überhaupt noch Ambitionen hat.