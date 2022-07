Airbus überfliegt 100 Euro-Marke!

Die Aktie von Airbus trotzte diese Woche der allgemeinen Schwäche und überflog die Marke von EUR 100. Kommende Woche findet die Luftfahrtmesse in Farnborough statt. Solche Messen werden gern zum Anlass genommen, um Großaufträge bekannt zu geben. So wird in diesen Tagen unter anderem über Aufträge von Delta Airlines und Air India spekuliert.

Die Corona-Pandemie hat weltweit einen Großteil der Flotten der Fluggesellschaften zeitweise zu einer längeren Landung gezwungen. Inzwischen wurden in weiten Teilen der Welt die Corona-Maßnahmen zurückgefahren und immer mehr Flugzeuge heben wieder ab. Angesichts des Ölpreisanstiegs forcieren die Fluggesellschaften zudem Kostensenkungen. Dabei wird der Hebel auch bei der Flotte angesetzt. Die Nachfrage nach sparsamen Flugzeugen wächst.

Produktion wird hochgefahren

Airbus hat vor diesem Hintergrund die Produktion längst wieder hochgefahren. Bis Sommer 2023 soll die Produktion der A-320-Familie auf 65 Flugzeuge pro Monat und bis 2025 sogar bis 75 Auslieferungen hochgefahren werden. Aktuell sind es 50 Maschinen pro Monat. Die A320-Familie ist dre Kassenschlager bei Airbus. Daher drängen die Kunden bereits auf eine sparsame Langversion des A-321, den A-321-XLR. Mit dem Ausfall der Antonow-Flotte ist nun auch ein Vakuum im Bereich für Großraum-Transportmaschinen entstanden. „Wir wollen uns mit der Beluga in diesem Markt bewähren“, sagte Michael Schöllhorn, Airbus-Rüstungssparte auf der Luftfahrtmesse in Berlin.

Konzernchef Guillaume Faury hat jedoch längst neue ehrgeizige Pläne formuliert. Kürzlich hob ein A319 mit 100% Biosprit zum Testflug ab. Bis 2035 will Airbus das erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug entwickeln. Dabei setzt Airbus auf die Wasserstofftechnologie. Mit Lufthansa und Easyjet gibt es bereits zwei mögliche Interessenten.

Am 27. Juli 2022 wird der Flugzeugbauer Zahlen für das abgelaufene Quartal melden. Die Zahlen für Q1 lagen im Rahmen der Erwartungen. Zudem bestätigte das Management die Prognosen für das Gesamtjahr. Mit einem KGV von rund 15 (Quelle: Thomson Reuters) ist der DAX®-Neuling moderat bewertet. Bei neuen Hiobsbotschaften rund um die Coronapandemie oder einem schwachen Gesamtmarkt, kann die Aktie sichtlich an Höhe verlieren. Vor diesem Hintergrund könnte ein Bonus Cap Zertifikat eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

Charttechnischer Ausblick: Airbus Group SE



Widerstandsmarken: 102,70/108,50/113,30 EUR

Unterstützungsmarken: 82,80/89,60/99,20 EUR

Die Aktie von Airbus ist seit Monatsbeginn im Aufwind und hat zum Wochenschluss die Marke von EUR 100 überflogen. Die nächsten Widerstandsmarke findet sich bei EUR 102,70. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 108,50 und im weiteren Verlauf bis EUR 113,30. Auf der Unterseite findet die Airbus-Aktie bei EUR 89,60 eine solide Unterstützung.

Airbus Group SE in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2021 – 15.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Airbus Group SE in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.07.2016– 15.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap Zertifikat auf die Aktie von Airbus Group SE für Spekulationen, dass die Aktie seitwärts tendiert



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro

Bonuslevel/Cap in Euro

Finaler Bewertungstag Airbus Group SE HB32U4 144,42 80,00 180,00 16.12.2022 Airbus Group SE HB3N03 138,51 85,00 220,00 16.06.2023

