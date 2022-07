DAX: Bankenbilanzen verunsichern

Am Donnerstag haben gleich zwei erfolgsverwöhnte US-Investmentbanken Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und diesmal enttäuscht. Das sorgte für Verunsicherung an den Börsen und schickte den Deutschen Aktienindex DAX in Richtung seiner Jahrestiefs abwärts. Aber auch die US-Indizes blieben von Verlusten nicht verschont, konnten aber im späten Handel einen Teil der Abschläge wieder aufholen.

Trotzdem bleibt das Chartbild für den heimischen Aktienindex weiter als fragil zu bewerten, ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 12.390 Punkten könnte weitere Verluste in Richtung 12.200 und darunter 11.600 Punkte freisetzen.

Aber auch das Edelmetall Gold gab sichtlich nach und notierte zeitweise unter 1.700 US-Dollar je Feinunze. Ein Blick auf die Devisenmärkte zeigte den Euro in einer fortlaufenden Schwächephase, im gestrigen Handel fiel die Gemeinschaftswährung zum Dollarkurs zeitweise auf 0,9952 Dollar zurück. Bei Energieträgern scheint die wochenlange Abwärtsspirale vorerst gestoppt zu sein, wie sich am Beispiel von Rohöl der Nordseesorte Brent Crude im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts zeigt.

Weitere Impulse könnten aus China kommen, in der Nacht zum Freitag wurden die Arbeitslosenquote, das BIP Q2, Anlageinvestitionen, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze aus Juni vorgestellt. Um 11:00 Uhr geht es mit dem europaweiten Handelsbilanzsaldo aus Mai (saisonbereinigt) weiter, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Empire State Manufacturing Index per Juli dazu. Hauptaugenmerk wird aber auf den US-Einzelhandelsumsätzen und den Importpreisen aus Juni liegen. Weitere Quartalszahlen legen heute unter anderem Blackrock, Citigroup, UnitedHealth und Wells Fargo vor.