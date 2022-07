onvista Börsenfuchs: Ami-Land oder Euro-Land?

Hallo Leute! Wir alle müssen aufpassen, in der nie dagewesenen Flut von Zahlen zu Wirtschaft & Börse (einschließlich Schätzungen und Prognosen) nicht zu ersaufen. Damit meine ich, keine Luft bzw. keinen klaren Blick mehr zu kriegen, um die Lage einigermaßen deutlich einschätzen zu können. Unser Euro hat jetzt abgespeckt und kann meinetwegen auch pari zum Dollar bleiben. Was gibt’s aber Neues zum Thema Rezession? Kurz zusammengefasst: jede Menge unterschiedlicher bis widersprüchlicher Einschätzungen – von Gelassenheit bis Angst. Nach meiner Beobachtung geht den meisten Strategen aber ganz schön die Muffe. Nicht nur bei uns, sondern auch jenseits des Atlantiks, auch wenn von den Amis immer noch gern behauptet wird, man sei „robust“ und besser dran als die Europäer. Stimmt ja auch. Aber beide Lager – Bullen und Bären – können problemlos Statistiken aus dem Computer ziehen, um mit aktuellen Zahlen ihre Position zu beweisen. Ich finde, wir haben einfach zu viel davon.

Jüngstes Beispiel für den Zahlensalat liefern die Forscher vom Mannheimer ZEW: Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr nur moderat um 1,5 Prozent wachsen. Das ist jedenfalls die Einschätzung von ein paar Hundert Finanzmarktexperten, die jetzt danach befragt wurden. Ihre Prognose für das Jahr 2023 haben die Befragten im Vergleich zum April 2022 von damals 2,5 auf 1,5 Prozent korrigiert. Ein Wiederanstieg des Wirtschaftswachstums wird mit 2,0 Prozent erst für 2024 prognostiziert. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Deutschland klar zunimmt, ist diese zumindest aktuell nicht das Hauptszenario, mit dem die Befragten rechnen, kommentiert das ZEW. Aber was heißt denn das? Am stärksten negativ wirken sich steigende Inflation, Rohstoffknappheit und unterbrochene Lieferketten auf die Wachstumsprognose der Befragten aus. Etwa 38 bzw. 51 Prozent geben an, dass die Energiepreise ihre Erwartung negativ oder stark negativ beeinflussten. 53 bzw. 21 Prozent der Befragten schreiben der Inflation ohne Energiepreise einen negativen oder stark negativen Einfluss auf ihre Prognose zu. An dritter Stelle der Einflussfaktoren steht die Rohstoffknappheit, der 43 bzw. 33 Prozent der Teilnehmenden einen negativen oder stark negativen Effekt zubilligen.

Was kann das für die Börsen bedeuten? Euro-Land wird ja seit einiger Zeit skeptischer beurteilt als Ami-Land. Auch von mir. Ist das bewertungstechnisch auch berechtigt? Morningstar liefert dazu frische Berechnungen. Das internationale Analysehaus verwendet verschiedene Kennzahlen, um die wichtigsten Aktien der Welt zu bewerten – ist ein Unternehmen teuer, billig oder aber fair bewertet? Eine Möglichkeit, dies zu beurteilen, ist die Morningstar-Sternebewertung. Ein Unternehmen mit 1 Stern ist teuer, 3 Sterne sind fair und 5 Sterne sind unterbewertet. Daher kann ein Blick auf die Anzahl der Aktien, die 4 und 5 Sterne erhalten (Unternehmen, die als Kauf betrachtet werden) und die Anzahl der Aktien mit 1 oder 2 Sternen (könnten als Verkauf gewertet werden) weitere Anhaltspunkte geben, ob der Aktienmarkt insgesamt überbewertet ist. Im Juni ist der Anteil der Aktien mit 4 oder 5 Sternen von 50% im letzten Monat auf nun 60% (Stand Ende Juni) gestiegen, ein Rekordwert der letzten Jahre. Der Anteil der Aktien mit 1 oder 2 Sternen ist von 15% auf 11% gesunken, ein weiterer Rekord. Es lässt sich also festhalten: Die von Morningstar beobachteten Aktien sind durch die Einbrüche der Aktienmärkte in den letzten Wochen deutlich billiger geworden. Im Juni verlor der Morningstar Global Markets Index, der die Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte widerspiegelt, in Euro 6,4%. Und welcher Markt ist attraktiver, Europa oder Ami-Land? Eine Tabelle zeigt, dass es keinen signifikanten Bewertungsunterschied zwischen den beiden Regionen gibt. Ihr müsst Euch also selbst entscheiden, meine Freunde.