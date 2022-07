Wochenausblick: DAX mit Sprint zum Wochenschluss. Datenreigen und EZB-Sitzung im Fokus!

Das letzte Wort in der abgelaufenen Woche hatten zwar die Bullen. Trotz des Schlusssprints vom Freitag reichte es für DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 auf Wochensicht nicht zu einem Kursplus. Vielmehr verbuchten die Leitindizs Wochenverluste zwischen 0,3 und 1,7 Prozent. Konjunktursorgen drückten auf die Stimmung. Zudem fielen die ersten Unternehmensergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsquartal recht durchwachsen aus. Kommende Woche kommt die Berichtssaison langsam in Fahrt. Zudem steht die EZB-Sitzung an. Eine Zinserhöhung ist bereits angekündigt. Der Fokus der Investoren wird sich auf die Aussagen der EZB-Chefin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz richten.

Am Anleihemarkt setzte sich der Abwärtstrend der langfristigen Renditen europäischer und US-amerikanischer Staatspapiere im Wochenverlauf fort. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 1,131 Prozent (Vorwoche: 1,346 Prozent). Zu den größten Verlierern zählten in der abgelaufenen Woche zudem die Edelmetalle. Der Goldpreis fiel auf 1.700 US-Dollar und die Notierung für Silber auf rund 18,50 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil konnte sich zum Wochenschluss von seinem Wochentief bei rund 98 Us-Dollar distanzieren. Damit wurde auch die 200-Tage-Durchschnittslinie verteidigt. Der Trend bleibt dennoch zunächst abwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus Der Kursrückgang beim DAX® wurde von fast allen DAX®-Mitgliedern mitgetragen. Zu den wenigen Wochengewinnern zählten Airbus, Linde, MTU Aero Engines und RWE. Zu den größten DAX®-Verlierern zählten die beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma sowie die beiden Internetkonzerne HelloFresh und Zalando. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Fraport und Lufthansa mit deutlichen Kursgewinnen auf. Uniper und Varta verbuchten derweil zweistellige Wochenverluste. Die Bilanzsaison nimmt nächste Woche Fahrt auf. In Europa öffnen unter anderem Akzo Nobel, ASML Holding, Givaudan, Heidelberger Druck., Kone, Nokia, Novartis, Roche, SAP, Sartorius, Vantage Towers und Volvo die Geschäftsbücher. Aus den USA melden unter anderem Alcoa, American Express, AT&T, Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Tesla und Verizon Geschäftszahlen. GlaxoSmithKline bringt das Konsumgütergeschäft Haleon an die Börse.

Wichtige Termine SAMSTAG, 16. JULI Treffen der G20 Finanzminister und Notenbankgouverneure MONTAG, 18. JULI Baugenehmigungen in Deutschland, Mai DIENSTAG, 19. JULI Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) in Deutschland, Mai

Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni (endgültig)

US-Wohnbaubeginne, Juni MITTWOCH, 20. JULI Erzeugerpreise gewerblicher Produkte Deutschland, Juni

Frühindikator für den deutschen Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten), Juni (vorläufig)

Erzeugerpreise Deutschland, Juni

Leistungsbilanz Euro-Zone in Frankfurt, Mai

Verbrauchervertrauen Euro-Zone in Brüssel, Juli (vorläufig) DONNERSTAG, 21. JULI Geschäftsklima in Frankreich, Juli

EZB-Rat Sitzung mit Pressekonferenz – 1345 Zinsentscheid – 1430 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. Juli

US-Industrieindex Philly Fed, Juli

US-Frühindikatoren, Juni FREITAG, 22. JULI S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) in Großbritannien für Juli, vorläufig –

S&P Global Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) in Großbritannien für Juli, vorläufig

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.800/13.010/13.440/13.570 Punkte Unterstützungsmarken: 12.400/12.670/12.740 Punkte Der DAX® bügelte am Freitag die Vortagesverluste wieder aus und schielte bereits über die Widerstandsmarke von 12.800 Punkten. Gelingt ein signifikanter Ausbruch über das Level hat der Index zunächst Luft bis 13.010 Punkte. In dieser Region wird sich dann zeigen, ob Bullen oder Bären das Zepter in die Hand nehmen. Die Lage bleibt labil und Anleger sollten weiterhin die Unterstützungsmarke bei 12.400 Punkten im Auge behalten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 02.11.2020 – 15.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.07.2014– 15.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6W3Q 3,04* 12.500 13.000 16.08.2022 DAX® HB6W3E 4,32* 11.500 12.000 16.08.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.07.2022; 17:00 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6W4T 2,08* 13.000 12.500 16.08.2022 DAX® HB6W4N 1,34* 12.500 12.000 16.08.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.07.2022 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

