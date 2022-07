ALPHABET - Hilft der heutige Aktiensplit den Bullen?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 2.255,340 $ (Nasdaq)

Zum Start der neuen Handelswoche wird die Alphabet-A-Aktie sehr aktiv gehandelt. Dies dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass das Unternehmen zu heute einen Aktiensplit im Verhältnis von 20 zu 1 vollzieht. Altaktionäre bekommen für eine Aktie automatisch 20 Anteile zum neuen Preis von knapp 112 EUR ins Depot gebucht.

Inwieweit dieser Split den Aktionären hilft, den aktuellen Abwärtstrend zu beenden, bleibt abzuwarten Im Anschluss an den Corona-Crash startete in der Alphabet-Aktie eine neue Hausse, die seit Ende des letzten Jahres kräftig korrigiert wird. Ausgehend vom Hoch bei etwas mehr als 3.000 USD fiel der Aktienkurs im Mai bis auf ein Tief bei 2.044 USD zurück. Nach dem heutigen Aktiensplit entspricht dies in etwa einem Kurs von ca. 102,20 USD. Am Freitag ging die Aktie bei 2.255,34 USD aus dem Handel, was nach dem heutigen Split einem Kurs von ca. 112,76 USD entsprechen würde.

Mit Blick auf den weiteren Kursverlauf ist in der Alphabet-Aktie immer noch Vorsicht geboten. Auf genaue Kursziele wird zunächst jedoch verzichtet, da der hier vorliegende Chart noch nicht splitbereinigt wurde. Das dürfte im Laufe des heutigen Tages erfolgen. Per Stand letzter Woche müsste der Kurs jedenfalls nachhaltig über 2.400 USD ansteigen, um für ein kurzfristig bullisches Signal zu sorgen. Alles darunter stellt zum jetzigen Zeitpunkt lediglich einen Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend dar. Wer prozyklisch unterwegs ist, wird also weiterhin die Finger von der Alphabet-Aktie lassen. Spekulativ aber zeigen sich durchaus Ansätze, dass eine größere Erholung starten könnte. Wie aber bereits geschrieben müsste der Preisbereich um 2.400 USD (vor Split) nachhaltig überwunden werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)