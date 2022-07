ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie stellt Analyst Alexander Irving die Frage, ob nun der Anfang vom Ende des Logistikbooms gekommen sei. Er verweist auf Indikatoren, dass das Angebots-Nachfrage-Ungleichgewicht auf den Flug- und Wasserrouten inzwischen nicht mehr so ausgeprägt sei. Der deutsche Logistikkonzern habe zwar gute Perspektiven auf Mehrjahressicht, aber die europäischen eCommerce-Volumina und gesamtwirtschaftliche Sorgen könnten kurzfristig belasten. Daher bleibe er neutral für die Aktie gestimmt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 05:56 / UTC

Charts zu den Werten im Artikel Deutsche Post

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 05:56 / UTC

