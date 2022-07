APA ots news: URO CASH. 20 Jahre Euro-Banknoten und Euro-Münzen

Neue Sonderausstellung im Geldmuseum der OeNB ab 19. Juli 2022 Wien (APA-ots) - Am 1. Jänner 2022 jährte sich die Einführung des Euro-Bargelds in zwölf EU-Mitgliedstaaten zum 20. Mal. Dieses Jubiläum nimmt das Geldmuseum der OeNB zum Anlass für eine neue Sonderausstellung. Die Euro-Banknoten und Euro-Münzen wurden am 1. Jänner 2002 in Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Finnland eingeführt. Es handelte sich dabei um die größte Währungsumstellung der Geschichte. Heute ist der Euro für rund 342 Millionen Bürgerinnen und Bürger in 19 EU-Mitgliedstaaten das offizielle Zahlungsmittel und somit die zweitwichtigste Währung der Welt. Der Euro ist aber nicht nur Werteinheit und Wertmaßstab, sondern er entfaltet auch eine identitätsstiftende Wirkung für Europa. Neben einem genauen Blick auf die offiziellen Euro-Banknoten und -münzen beschäftigt sich die URO CASH auch mit dem Euro als begehrtem Sammlerobjekt, technischen Aspekten rund um die Herstellung unseres Bargeldes und zeigt Entwürfe für Euro-Banknoten und Euro-Münzen, die nie realisiert wurden. Wir freuen uns, Sie ab 19. Juli 2022 im Geldmuseum in der OeNB-Hauptanstalt in Wien begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung läuft bis 30. Juni 2023. Neue OeNB-Fotostation mit Ihrem Portrait Die neue Fotostation im Geldmuseum - BERTHA, WOLFGANG und SIE! Nehmen Sie ein Bild von sich auf und erleben Sie, wie Sie anstatt dieser berühmten Persönlichkeiten, auf einer Münze aussehen würden. Öffnungszeiten des Geldmuseums: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr Samstag bis Montag, an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen Eintritt frei, Führungen kostenlos Adresse: Oesterreichische Nationalbank, Geldmuseum, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien Die Pressefotos (Fotogalerie) finden sich hier: https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Geldmuseum/Ausstellungen/euro-cash/bild ergalerie.html Rückfragehinweise: Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at Rückfragehinweis: Geldmuseum (+43-1) 404 20 9222 geldmuseum@oenb.at www.geldmuseum.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0033 2022-07-18/10:00