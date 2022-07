BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

BX Swiss und FlowBank revolutionieren Schweizer Aktienhandel für PrivatanlegerInnen



18.07.2022 / 08:00



Die Schweizer Börse BX Swiss und die Genfer Online-Bank FlowBank ermöglichen PrivatanlegerInnen den gebührenfreien Aktienhandel. Beide Institutionen haben sich zum Ziel gesetzt, den Wertpapierhandel einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Ein erster Schritt ist der Wegfall der Gebühr für den Handel von Schweizer Aktien. Die Schweizer Börse BX Swiss begrüsst die FlowBank als neue Handelspartnerin. Die Online-Bank mit Hauptsitz in Genf wurde von Charles-Henri Sabet gegründet und besitzt seit Sommer 2020 eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) ausgestellte Bankbewilligung. Via FlowBank-App oder der Tradingplattform FlowBank Pro können KundInnen der FlowBank Wertpapiere digital verwalten und über die BX Swiss kostengünstig handeln. Beide Finanzinstitutionen verfolgen das Ziel, den Wertpapierhandel einfach, effizient und kostengünstig zu gestalten. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch attraktive Trading-Konditionen, insbesondere um PrivatanlegerInnen auch kleinere Handelsaufträge zu ermöglichen. Zusammen offerieren beide Partner ein spezielles Angebot: Für den Handel von Schweizer Aktien mit CH-ISIN* entfällt bis auf Weiteres die Handelsgebühr. «Wir freuen uns mit der FlowBank eine neue starke, innovative Kooperationspartnerin an unserer Seite begrüssen zu dürfen und durch diese Zusammenarbeit die Bedürfnisse der aktiven und interessierten PrivatanlegerInnen noch besser abzudecken.» so Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG. «Mit dieser Entscheidung bieten wir sowohl neuen als auch erfahrenen AnlegerInnen einen klaren Vorteil für Ihren Handel. Es macht uns besonders stolz, die erste und einzige Schweizer Bank zu sein, die Schweizer Aktien kommissionsfrei anbietet», sagt Charles Henri Sabet, CEO der FlowBank. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.ch Kontakt für Rückfragen: Olivia Hähnel, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 66

Email: olivia.haehnel@bxswiss.com

Ende der Medienmitteilungen