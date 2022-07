DAX startet mit Kurslücke

Die Deutsche Aktienindex DAX konnte vom Aufschwung aus Ende letzter Woche profitieren und begab sich intraday direkt in den Bereich der Julihochs aufwärts. Ein Durchbruch ist zwar noch nicht gelungen, dafür aber konnte das markante Niveau von 13.000 Punkten für den Moment zurückerobert werden.

Damit steigen die Chancen auf eine Ausweitung der Kursgewinne an die endgültige Zielmarke um 13.185/13.200 Punkten nun merklich an, von da an wird es für Bullen aber sehr schwierig werden, weitere Anstiegschancen durchzudrücken. Zum einen grenzen das symmetrische Dreieck sowie zum anderen der 50-Tage-Durchschnitt das heimische Leitbarometer effektiv ein. Für eine Fortsetzung der um 12.400 Zählern gestarteten Erholung muss dieser Widerstandsbereich zwingend überwunden werden.

Von daher sollten sich Investoren ab der zweiten genannten Zielmarke um 13.185 Punkten auf neuerliche Abschläge einstellen, bei einem Rutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 12.390 Punkten müssten nämlich Abschläge zurück auf 12.200 und 11.600 Punkte ausgerufen werden.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig die USA melden um 16:00 Uhr noch den NAHB-Hausmarktindex für Juli und genau zur Schlussglocke der New Yorker Börse die Nettokapitalzuflüsse aus Mai.