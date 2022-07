onvista Börsenfuchs: Haben die Bullen einen Sonnenstich?

Hallo Leute! Dax knackt 13.000, Bullen im Erholungsmodus, Kommt der Mut zurück? Solche Headlines wecken bei mir (einem alten Börsen-Bullen) kein wohliges Bauchgefühl. Ich frage mich, ob Börsianer die Nachrichten nur ganz selektiv verfolgen. Aber selbst dann fällt mir nix ein, was den Aktien seit Tagen wieder den Berg rauf helfen könnte. Im Gegenteil. Und sich nur an den Amis zu orientieren, halte ich für riskant. Denn die stark inlandssensible Wall Street hat bessere Voraussetzungen (trotz hoher Inflation) als Europa – und ist vor allem weit weg vom Kriegsgeschehen. Kein Wunder, wenn die Amis bei allen Sorgen plausible Argumente für ihre eigenen Aktien finden.

Das europäische Pendant sind Strategen namhafter Banken und Investmentgesellschaften, die verhaltene Zuversicht für Dax & Co. formulieren, allerdings mit Wenn und Aber. In den Vorschauen auf diese Woche fehlt es selbst den Berufsoptimisten nicht an Einschränkungen, dass auf absehbare Zeit eine Erholung von Konjunktur und Börse zwar möglich sei, doch dürften die Kurse vorher nachmals sinken. Den schwachen Euro kann man so oder so sehen – ich würde ihn erst einmal nicht als eigenständigen Vor- oder Nachteil betrachten. Das kann man vom Ukraine-Krieg keinesfalls Sagen! Die russische Aggression wird immer folgenschwerer. Ein militärisches Ende ist nicht abzusehen. Andererseits zeichnet sich auch eine rasche diplomatische Lösung nicht ab. Eine dringend gebotene Strategie zur Verhinderung einer Energiekatastrophe ab Herbst/Winter übersteigt offenbar die dringend gebotene Kompromissfähigkeit unserer politisch Verantwortlichen. Und die noch dazukommenden steilen Verteuerungen wichtiger Lebensmittel sorgen nicht nur bei den Bundesbürgern für zunehmende Unruhe.

Nee, meine Freunde, ich fühle mich voll unwohl wegen Krieg, Gas und Öl. Jetzt müssen wir erkennen, was zu hohe Abhängigkeit von ausländischen Rohstofflieferanten bedeuten kann. Und niemand sollte ausschließen, dass aus weitergehenden russischen Ausdehnungsplänen ein neuer (höchst gefährlicher) Ost-West-Konflikt entsteht. Das sei nur bemerkt, damit das Bullen-Gebrüll nicht zu laut wird. Bleibt deshalb bis auf Weiteres lieber vorsichtig, Leute!