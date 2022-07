Brent Crude Öl: Der Wind hat wieder gedreht

Die letzten Wochen über waren von deutlichen Verlusten bei Brent Crude Öl gezeichnet, seit den Verlaufshochs um 125,14 US-Dollar vom 13. Juni ging es in der abgelaufenen Handelswoche auf den 200-Tage-Durchschnitt um 97,11 US-Dollar zurück. Dort fanden sich anschließend genügend Käufer für eine dynamische Gegenbewegung ein, die im gestrigen Handel an 106,00 US-Dollar aufwärts reichte. Damit ist das Aufwärtspotenzial allerdings noch nicht ausgeschöpft, weitere Gewinne könnten innerhalb des laufenden Abwärtstrends folgen und würden sich durchaus für ein sehr kurzzeitiges Investment anbieten.

1-2-3-Erholung erwartet

Ein Verkaufssignal ist vorerst abgewendet, oberhalb von 106,00 US-Dollar steigen die Chancen auf eine Erholung zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei 109,83 US-Dollar merklich an, darüber maximal in den Bereich von 111,85 US-Dollar und damit den laufenden Abwärtstrend. Entsprechend würde sich ein solches Szenario für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden. Ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts per Tagesschlusskurs würde dagegen zu Abschlägen auf 86,71 US-Dollar einladen.