Netflix: Aktie im Aufwind - Abonnentenverlust nur halb so groß wie erwartet

Das der Umsatz des Streaming Königs die Erwartungen verfehlte interessiert nachbörslich keinen Anleger. Sie greifen zu, denn es gibt eine gute Nachricht. Der Verlust von Abonnenten ist nur halb so groß wie befürchtet. Im zweiten Quartal haben 970.000 Mitglieder abgeschaltet. Die Schätzungen waren allerdings das Netflix im zweiten Quartal 2 Millionen Abonnenten verliert. Barclays hatte zuletzt noch spekuliert, dass die Zahl noch höher sein könnte, da sich verstärkt Kunden die mit der Kreditkarte der Bank bezahlt haben, abmeldeten. Diese Befürchtung trat nicht ein und die Aktie legt im nachbörslichen Handel um fast 8 Prozent zu.

Zahlen gab es auch

Der Umsatz traf die Erwartungen der Experten nicht ganz. Die hatten damit gerechnet das Netflix 8,03 Milliarden Dollar einfährt. Die Nummer 1 der Streaming Dienste schaffte allerdings nur Erlöse in Höhe von 7,97 Milliarden Dollar. Allerdings schaffte es Netflix mit weniger Umsatz als erwartet die Schätzungen beim Gewinn je Aktie zu überbieten. Im Durchschnitt hatten die Experten mit 2,94 Dollar gerechnet. Netflix schaffte aber 3,20 Dollar je Aktie und lag damit klar über den Erwartungen.

Ist das die Wende im Kurs?

Seit Jahresanfang hat das Papier von Netflix 66 Prozent verloren und ist damit der schlechteste Wert im S&P 500. Das der Verlust an Abonnenten nicht so groß ist wie erwartet, weckt neue Fantasie. Ein zusätzlicher Anreiz ist, dass der Streaming Gigant mit einem werbebasierten Angebot eventuell wieder Kunden anlocken könnte. Dafür hat sich Netflix Microsoft an seine Seite geholt. Da Microsoft ja schon mit dem Game-Pass das Netflix der Gaming-Branche ist, könnten beide Seite hier vielleicht auch einen gemeinsamen Weg gehen.

Allerdings bleiben auch Fragen offen. Wie viele der aktuellen Abonnenten wechseln später in das wohl günstigere Angebot mit Werbung und fangen die Einnahmen der Werbung dies dann mehr als auf? Das werden wohl erst die nächsten Zahlen zeigen. Allerdings ist der schlechteste Wert des S&P 500 jetzt zumindest reif für eine kleine Erholungsrallye. Kurzfristig können Anleger daher die Aktie abonnieren.