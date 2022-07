Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Ampel-Koalition

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Ampel-Koalition:

"Die politischen Herausforderungen für die Ampel-Koalition sind groß, vielleicht sogar so groß, wie sie schon lange nicht mehr in Deutschland waren: drohender Gas-Notstand, Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Klimawandel. Die Bürger sind angesichts der zahlreichen Problemlagen sowie der steigenden Lebenshaltungskosten verunsichert. Der Schlingerkurs, den die Ampel-Koalition seit Monaten fährt, trägt noch dazu bei. Die Bundesregierung muss in dieser herausfordernden Zeit dringend planvoller agieren und das auch nach außen transportieren. Dafür braucht es eine starke, kommunikative Figur. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt: Das ist offensichtlich nicht Kanzler Olaf Scholz."/be/DP/he