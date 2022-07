Richemont-Aktionär Bluebell fordert Änderungen im Verwaltungsrat

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Richemont-Aktionär Bluebell Capital Partners hat für die Generalversammlung des Luxusgüterkonzerns vom 7. September mehrere Anträge eingereicht.

So solle das Schweizer Unternehmen einen Vertreter der Inhaber der A-Aktien benennen, wie Richemont am Dienstag mitteilte. Dieser Vertreter solle dann in den Verwaltungsrat gewählt werden. Bluebell wolle zudem die Statuten so ändern, dass die Mindestanzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs erhöht werde und dass die A- und B-Aktionäre jeweils die gleiche Anzahl von Vertretern in dem Gremium hätten. Der Richemont-Verwaltungsrat prüfe die Bluebell-Vorschläge und werde seine Empfehlungen zu gegebener Zeit veröffentlichen.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)