TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN 00:25 GBR: BHP Group, Jahres-Produktionsbericht 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen 07:00 CHE: SGS, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:30 USA: Lockheed-Martin, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: Handelsbilanz 06/22 08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 05/22 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 06/22 10:00 EUR: EZB-Quartslabericht zur Kreditvergabe 11:00 EUR: Bauproduktion 05/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig) 11:30 DEU. Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation 11:30 EUR: EZB-Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 06/22 15:00 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

