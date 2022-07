Tesla, Netflix & Co. - Quartalszahlen, die für die weitere Entwicklung an den Märkten von Bedeutung sind

Die Berichtssaison steht wieder in den Startlöchern und gerade diese Woche wird es vermutlich einige wegweisende Earnings geben. Gerade jetzt mit der Angst vor einer abkühlenden Wirtschaft sollten Anleger ganz genau auf Unternehmensausblicke und Prognosen schauen.

Dienstag Abend: Netflix - Kommt der nächste Crash?

Netflix hat mit seinen letzten Quartalszahlen nicht gerade überzeugt. Im Gegenteil gab es nach den letzten beiden Earning Calls deutliche Abstürze der Aktie, die nun nur noch bei weniger als einem drittel der Endjahreskurse von 2021 notiert. Größtes Problem von Netflix sind die aktuell sinkenden Benutzerzahlen, die sich allerdings noch verschlimmern könnten. Laut dem Kreditkartenanbieter Barclays, gehe man davon aus, dass die Nutzer von Netflix gesunken sein könnten, da man deutlich weniger Zahlungen an das Unternehmen registriert hätte.

Soweit gibt es erst einmal keine besonders guten Aussichten für Netflix. Neben dem Ausblick wird wichtig sein zu sehen, ob der Streaming König in der Lage ist, ein werbefinanziertes Modell umzusetzen und wie viele Menschen wirklich Netflix gekündigt haben. Eine fallende Zahl an Abonnenten des Streamingdienstes spricht für eine fallende Konsumlaune, sowie eine vielleicht stärkere Rezession. Daher wird der heutige Abend sehr wichtig für die weitere Performance der Aktie.

Dienstag Abend: Interactive Brokers - Sinkt das Handelsvolumen weiter?

Doch mit Netflix ist der Dienstag noch lange nicht vorbei. Ein wichtiger Indikator für das kommende Börsengeschehen sind die Handelsaktivitäten, besonders die der Privatanleger. Wie an einem Stimmungsbarometer kann man die Sicht "des Schwarms" auf die kommenden Wochen und Monate ablesen. Deswegen werden sowohl die Zahlen von Interactive Brokers, als auch die der Nasdaq Börse am Mittwochvormittag sehr kritisch beäugt werden.

Auch hier ist der Ausblick wieder beinahe die wichtigste Komponente des gesamten Berichtes. Gehen beide unabhängig voneinander von noch mehr schwindenden Umsätze aus, dann darf mit einem schwierigen zweiten Halbjahr gerechnet werden.

Mittwoch Abend: Alcoa - Wie stark ist die Rohstoffbelastung?

Am Mittwoch wird es nachbörslich spannend, denn der größte Aluminiumhersteller der westlichen Welt veröffentlicht seine Quartalszahlen. Was vorerst weniger interessant klingt, ist aber im aktuellen Umfeld enorm wichtig. Mit Blick auf die Margen des Unternehmens sollte deutlich werden, wie stark die Entwicklung der Rohstoffpreise dem Unternehmen schaden und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Spannend wird auch der Ausblick, da einerseits viele Unternehmen in der wichtigen Aluminiumindustrie aus Russland kommen und somit aktuell nicht am Markt teilnehmen können. Hier wird interessant zu sehen, ob der Angebotsverlust durch Alcoa und andere Player kompensiert werden kann. Andererseits wird der Ausblick natürlich wegweisend für alle produzierenden Unternehmen sowie die Inflationssorgen im zweiten Halbjahr. Da Aluminium in vielen Teilen der Wirtschaft gebraucht wird, gelten der Ausblick bzw. die Auftragsbücher von Alcoa als ein kleiner Wegweiser für die Entwicklung der Konjunktur.

Mittwoch Abend: Tesla - Bitcoinverluste?

Auch für die Firma des schillernden Elon Musk gilt es in dieser Woche die Bücher zu öffnen. Zum einen wird für die gesamte Autoindustrie spannend zu sehen sein, wie sich die Zahlen des Autobauers entwickelt haben. Bei den Absatzzahlen der E-Autos ist die Rekordserie schon gerissen. Kündigung und die Aussagen, dass die beiden Werke in Texas und Berlin Geldvernichtungsmaschinen sind, lassen nicht Gutes für das Zahlenwerk von Tesla erahnen. Es wird sogar gemunkelt, dass der Autobauer in den roten Zahlen gelandet sein könnte. Außerdem ist die Entwicklung der Produktion in China entscheidend, denn es ist wichtig zu wissen, wie sehr Pekings Lockdownmaßnahmen das Unternehmen treffen. Bei Tesla kommt es also nicht nur auf den Ausblick an, auch die aktuellen Zahlen für das zweite Quartal haben das Potenzial die Aktie in den Keller zu drücken.

Werbung

Ein weiterer spannender Fakt bei Tesla wird die Bitcoin Position des Unternehmens sein. Tesla hatte seine Positionen bei einem durchschnittlichen Kurs von ca. 33.000 Dollar eingekauft, während dieser nun bei 22.000 notiert. In der Bilanz müsste man jetzt also Verluste ausgewiesen haben, was Aktionäre nicht gerade beruhigen sollte.

Donnerstag Mittag: American Airlines - Tourismusboom oder Coronasorgen?

Am Donnerstag erwarten die Anleger mit Spannung die Zahlen unter anderem von AT&T und der Private Equity Firma Blackstone. Am interessantesten dürften allerdings die vorbörslich gemeldeten Zahlen von American Airlines sein. Der Luftfahrtbetreiber ist ein guter Frühindikator für die aktuellen Coronasorgen. Sowohl das Ergebnis als auch der Ausblick werden also entscheiden. Es stellt sich die Frage, ob es aktuell wirklich einen Tourismus-Boom gibt und wie man auf den kommenden Herbst und Winter schaut. Der Ausblick von Delta Airline s hatte die Aktie über 5 Prozent gekostet, dürfte American Airline ähnlich in die Zukunft schauen, dann dürfte das der Aktie auch nicht bekommen.

Wie wir ja selbst in Deutschland erleben, ergreift die Regierung aktuell wieder Schutzmaßnahmen für Herbst und Winter, die einen vielleicht gerade wieder aufkommenden Tourismus-Boom abwürgen könnten. Nicht nur für Aktionäre von Luftfahrtbetreibern, sondern auch von Hotelketten und Mietwagen Unternehmen sind die Earnings also wichtig.

Freitag Mittag: Twitter - Hatte Elon Musk doch recht?

Gegen Ende der Börsenwoche wird es noch einmal heiß auf dem Parkett. Elon Musks alte Flamme Twitter meldet die Zahlen und nach den kürzlichen Verwerfungen zwischen dem Tesla-CEO und dem Nachrichtenportal wird es spannend zu sehen sein, ob Twitters Bot Problem jetzt deutlich kritischer beäugt wird als vormals gedacht.

Noch mal zur Erinnerung: Elon Musk hatte ein Angebot für das soziale Netzwerk Twitter in Höhe von 54 Dollar abgegeben und war erst kürzlich wegen der angeblich so viel vertretenen Bots von der Plattform zurückgetreten. Jetzt hat Twitter Elon Musk darauf verklagt die Übernahme durchzuziehen. Zum dem Thema, wie Ernst es Musk mit der Twitter Übernahme gemeint hat, gibt es inzwischen viele Vermutungen.

Aktuell wird Elon Musk zum Beispiel von Bloomberg nachgesagt, der Twitter Deal sei für den Milliardär nur ein Vorwand gewesen, einen Teil seiner Tesla Aktien zu verkaufen, da der Deal zum Großteil mit diesen Geldern hätte gestemmt werden sollen

Die Woche ist spannungsgeladen

Die Quartalsberichtssaison kommt so langsam in Schwung. Nicht nur Investoren, sondern auch Notenbanken und Regierungen schauen darauf, wie robust oder eben auch nicht robust die Wirtschaft auf die aktuellen Probleme reagiert.

Diese richtungsweisenden Zahlen für das zweite Halbjahr 2022 dürften auch darüber entscheiden, wie schlimm der aktuelle Ausverkauf an den Aktienmärkten noch werden wird. Besonders wenn in den kommenden Wochen noch die großen Techriesen Apple, Amazon, Microsoft oder Meta ihre Bücher öffnen.