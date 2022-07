ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Siemens Energy auf 22 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 37 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Energietechnikkonzern deutlich. Als Hauptgrund nannte er seine inzwischen überholten Prognosen für Siemens Gamesa. Kurzfristig sei mehr Klarheit bezüglich des Zeitpunkts und Umfangs der im Zusammenhang mit der Windturbinentochter anstehenden Kapitalerhöhung notwendig. Derweil sollte das Öl- und Gasgeschäft von Siemens Energy, dem sein Bewertungsmodell derzeit keinen Wert beimesse, zu einer Wachstumsstory werden./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 18:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 18:54 / ET

