Biden lädt zu Afrika-Gipfel im Dezember in Washington ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Staats- und Regierungschefs aus Afrika zu einem Gipfeltreffen nach Washington einladen. Er freue sich darauf, vom 13. bis 15. Dezember 2022 afrikanische Staats- und Regierungschefs in der US-Hauptstadt zu empfangen, hieß es in einer Mitteilung Bidens am Mittwoch. "Das Gipfeltreffen wird das anhaltende Engagement der Vereinigten Staaten für Afrika demonstrieren." Es werde zudem die verstärkte Zusammenarbeit bei gemeinsamen globalen Prioritäten unterstreichen.

Biden bemüht sich seit seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren, alte Allianzen wiederzubeleben und neue Bündnisse zu schmieden. Zuletzt war er dafür im Nahen Osten. Dort erklärte er, er wolle kein Vakuum für Russland und China entstehen lassen./cy/DP/ngu