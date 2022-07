Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Entspannung in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs zugelegt. Gegen Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,42 Prozent auf 151,74 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,22 Prozent. In Italien gingen die Renditen zurück, nachdem Ministerpräsident Mario Draghi seine Bereitschaft zu einem Verbleib im Amt signalisiert hatte.

In der italienischen Regierungskrise sorgte eine Rede Draghis vor dem Senat für Entspannung. Der parteilose Ökonom forderte die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien auf, sich geschlossen hinter ihn und die Exekutive zu stellen. Für den Abend ist eine Vertrauensabstimmung in der kleineren der beiden Parlamentskammern anberaumt. Gewinnt Draghi diese, muss er sich das Vertrauen in der größeren Abgeordnetenkammer aussprechen lassen. Die Sitzung ist für Donnerstag angesetzt.

Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und zudem hoch verschuldet. Die politische Entwicklung in Rom ist deshalb von großer Bedeutung für die Währungsunion. Analysten sehen auch eine große Relevanz für die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag, wenn von der Notenbank die erste Zinsanhebung seit mehr als einer Dekade erwartet wird. Zudem dürfte es Neuigkeiten zu einem neuen Instrument geben, mit dem ein Auseinanderdriften der Kapitalmarktzinsen im Währungsraum verhindert werden soll./bgf/la/stk