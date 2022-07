Jungheinrich: Boden in Arbeit

Den letzten großen Tiefpunkt im März 2020 markierte Jungheinrich bei rund zehn Euro, die anschließende Erholung brachte Notierungen von über 48,00 Euro Ende April 2021 hervor. Nach einer anschließenden Schiebephase auf der Unterstützung um 40,00 Euro kam es schließlich Mitte Januar dieses Jahres zu einem heftigen Kurseinbruch auf rund 20,00 Euro. Seit April dieses Jahres hat die Abwärtsdynamik jedoch sichtlich abgenommen, der Bereich um 20,00 Euro wirkt stabilisierend. In den letzten Tagen gelang es sogar den 50-Tage-Durchschnitt zurückzuerobern und an die Junihochs zuzulegen. Ein Kurssprung darüber könnte den potenziellen Boden abschließen und zu einem Trendwechsel führen.

Kauftrigger im Fokus

Gelingt es den Bereich von 26,50 Euro mindestens per Wochenschlusskurs zu überwinden, könnte ein sauberes Kaufsignal daraus hervorgehen und Zugewinne an 29,68 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 33,22 Euro ermöglichen. Dadurch könnte auch der laufende Bodenbildungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden. Noch aber wurde kein reguläres Kaufsignal etabliert, Rücksetzer zurück auf den EMA 50 um 23,77 Euro sollten zuvor zwingend einkalkuliert werden. Nur tiefer als 20,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich eine Kurshalbierung zur Folge haben.