NETFLIX - Kundenschwund geringer als befürchtet

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 201,630 $ (Nasdaq)

Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, heißt es so schön. Und mit Blick auf den Quartalsbericht des Streamingspezialisten Netflix trifft dies wieder einmal anschaulich zu. Der vom Markt befürchtete Kundenschwund fiel geringer aus als befürchtet. In einem positiven Umfeld reicht das nachbörslich für Kursgewinne.

Quartalsbericht mit wenig Positivem

Nur um das klarzustellen: Die Quartalszahlen waren alles andere als berauschend. Dass der Kundenschwund mit 970.000 deutlich geringer ausfiel, als die Analysten es im Schnitt erwartet hatten (2 Mio.), ist schon mit das Positivste. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal um 9 % zu, der operative Gewinn ging von 1,85 auf 1,58 Mrd. USD zurück. Unterm Strich verdiente Netflix 1,44 Mrd. USD oder 3,20 USD je Aktie und damit 0,23 USD mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Doch traditionell ist der ausgewiesene Gewinn nicht das Problem von Netflix, sondern der Cashflow. Und dieser Free Cashflow brach verglichen mit dem ersten Quartal 2022 von 802 Mio. USD auf nur mehr 13 Mio. USD ein.

Für das kommende Quartal geht das Management wieder von einem Kundenwachstum von 1 Mio. aus. Hier hatten Analysten mehr erwartet. Im Vorjahreszeitraum gewann Netflix noch 4,4 Mio. neue Abonnenten. Beim Problem der "nicht-zahlenden Kundschaft" (siehe auch diesen Artikel) wollen die Verantwortlichen im kommenden Jahr Gas geben. Ein werbefinanziertes Angebot soll ab Anfang 2023 an den Start gehen, allerdings nur in wenigen Ländern, in denen die Werbeausgaben signifikant ausfallen.

Fazit: Netflix wird sich in den kommenden Quartalen darauf konzentrieren müssen, den bestehenden Kundenstamm besser zu monetarisieren und hier vor allen Dingen die Kunden zu akquirieren, die bislang für das Angebot nichts bezahlen. Die große und 2021 noch bis in alle Ewigkeit fortgeschrittene Wachstumsstory ist vorbei, was angesichts der zusammengeschrumpften Bewertung der Aktie inzwischen aber auch niemanden mehr überraschen dürfte. Ist Netflix bereits ein Value-Titel? Nein, hierfür fehlen hohe und vor allen Dingen auch stabile Free Cashflows.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 29,70 32,25 35,23 Ergebnis je Aktie in USD 11,24 10,77 11,99 KGV 18 19 17 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

