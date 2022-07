Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen leicht gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,51 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 103,88 Dollar. Starke Impulse gab es am Morgen nicht.

Die Erdölpreise haben sich zuletzt mit der Richtungssuche etwas schwer getan. Nach kräftigen Anstiegen seit Jahresbeginn waren sie zwischenzeitlich deutlich gefallen. Zuletzt zogen sie dann wieder etwas angezogen, da sie von der besseren Börsenstimmung profitiert haben. Rohöl ist nicht nur ein Rohstoff, sondern auch für einige Anleger ein Spekulationsobjekt. Steigen die Börsenkurse - etwa weil Wirtschaftssorgen nachlassen -, hellt sich häufig auch die Stimmung am Ölmarkt auf./bgf/mis