Studie: Deutsche Banken haben 2021 im Branchenvergleich sehr schlecht verdient

Eine neue Auswertung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC für das Jahr 2021 hat ergeben, dass deutsche Banken im internationalen Vergleich deutlich weniger Geld verdienen als die Konkurrenz. Doch was bedeutet das für die Commerzbank und die Deutsche Bank? Und wie sieht deren Zukunft aus?

Privatkundengeschäft ist wenig einträglich

Laut der Auswertung von PwC haben Deutsche Banken im vergangenen Jahr nur 180 Euro im Schnitt pro Kunde verdient - 8 Euro mehr als 2020. Das bedeutet nur Platz 10 von 12 verglichenen Ländern. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Strategy& sind die Banken unserer Nachbarländer deutlich besser im Privatkundengeschäft aufgestellt. So verdienen Geldhäuser aus Österreich im Schnitt 234 Euro pro Kunde, was sie auf Platz 6 beförderte. Besonders gut läuft es aber für Banken aus der Schweiz, die im Mittel 528 Euro Gewinn mit jedem Kunden machen und sich damit den ersten Platz in der Studie sicherten.

Grund für die schlechte deutsche Platzierung könnten die immer noch vielfältigen Bankfilialen sein, die enorme Gelder verschlingen, aber immer seltener genutzt werden. 2021 fiel die Zahl der Bankfilialen in der Bundesrepublik nur noch um 0,5 Prozent auf 23.982, wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht. Der Rückgang ist deutlich geringer als 2020, als sich das Minus auf mehr als neun Prozent belief. Zum Vergleich: 2020 gab es in der EU rund 60.000 Bankfilialen und in den 27 EU-Mitgliedsländern belief sich die Anzahl der Banken auf etwa 5.441 Finanzinstitute.

Außerdem revolutionieren Fintechs zunehmend den Markt. Online-Banken wie N26 werden durch ihre niedrigen Gebühren und ständige Verfügbarkeit immer attraktiver. Etwas überraschend haben dadurch die Finanz-Institute in Großbritannien und USA den niedrigsten Gewinn pro Kunde erwirtschaften, da der Markt für Neuinnovationen in der Finanzbranche hier bereits viel größer ist.

Verdienst pro Kunde ist allerdings nicht alles

Allgemein zeichnete die Auswertung für die Bankenbranche ein positives Bild. So konnten 70 Prozent aller Geldhäuser ihre Ergebnisse im Jahr 2021 steigern und die Einlagen der Kunden wuchsen um mehr als 7 Prozent. Auch aus dem Kreditgeschäft gab es im vergangenen Jahr noch positive Nachrichten zu vermelden.

Im laufenden Jahr sieht es ein wenig anders aus. Die US-Banken haben es im zweiten Quartal bereits vorgemacht und durch die Reihe die Rückstellungen für Kreditausfälle erhöht, was die Gewinne schmelzen lies.

Was bedeutet das für deutsche Banken?

Das Problem mit den dem zu großen Filial-Netzen haben Deutsche Bank und Commerzbank schon längst erkannt und in ihren Restrukturierungs-Programmen ja auch ordentlich Stellen abgebaut. Zuletzt sah man bei beiden deutschen Finanzinstituten deutliche Fortschritte und wieder schwarze Zahlen.

Allerdings haben zuletzt immer mehr Anleger Angst davor gehabt, dass sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank mit Kreditausfällen aufgrund einer Rezession zu kämpfen haben. Daher werden wohl erst die Quartalszahlen Ruhe oder mehr Unruhe bringen, wenn beide Geldhäuser ihren Ausblick präsentieren und die Anleger wissen, wie hoch die Rückstellung bei den beiden deutschen Finanzinstitute für "faule Kredite" ist.

Bis zu den Zahlen sind die beiden Aktien daher nur Halte-Positionen. Ein Neueinstieg sollte erst in Betracht gezogen werden, wenn die Zahlen und Ausblick auf dem Tisch liegen. Dann ist die Zukunft der Deutschen Bank und der Commerzbank besser einzuschätzen.