Von der Leyen - Völliger Gas-Lieferstopp Russlands "wahrscheinliches Szenario"

Brüssel (Reuters) - Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hält eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa für "ein wahrscheinliches Szenario".

"Russland erpresst uns. Russland setzt Energie als Waffe ein", sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel bei der Vorstellung der Vorschläge der EU-Kommission zur Gaseinsparung. "Und deshalb muss Europa in jedem Fall bereit sein, egal ob es sich um eine teilweise oder vollständige Kürzung des russischen Gases handelt", fügte sie hinzu. Die EU-Kommission rechnet damit, dass das Bruttosozialprodukt bei einem völligen Stopp der russischen Lieferungen im Schnitt der EU-Länder um 0,9 bis 1,5 Prozent sinken könnte.

