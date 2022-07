WTI Öl: EMA 50 und Trend im Fokus

Nach der Kursspritze bei 129,42 US-Dollar Anfang März dieses Jahres schlug der Werte in eine Seitwärtsphase mit einer entsprechenden Unterstützung um 95,34 US-Dollar ein. Die letzten Wochen über waren seit Mitte Juni von einer Abwärtsphase zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts geprägt, aktuell versucht sich WTI über den kurzfristigen Abwärtstrend auf der Oberseite zu befreien und könnte dadurch ein kleines Kaufsignal generieren, welches sich hervorragend für ein sehr kurzfristiges Long-Engagement anbieten würde.

Käufer haben wieder übernommen

Die letzten Tageskerzen präsentieren sich bei WTI äußerst stark, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 104,78 US-Dollar dürfte unmittelbares Kurspotenzial an den EMA 50 bei 106,61 US-Dollar freisetzen, darüber läge eine weitere Zielzone an den Hochs aus 2013 bei 112,21 US-Dollar. Erst an dieser Stelle wird sich entscheiden, ob die obere Begrenzung um 123,66 US-Dollar angesteuert wird. Auf der Unterseite müsste es erst zu einem Bruch des 200-Tage-Durchschnitts sowie der Horizontalunterstützung um 95,34 US-Dollar kommen, damit sich WTI auf 85,39 US-Dollar verbilligt.