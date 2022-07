Bitcoin Kurs: Tesla versilbert 75 Prozent seiner BTC-Bestände

Bitcoin-Rallye gestoppt – Tesla hat 75 Prozent seiner Bitcoin-Bestände verkauft

Die jüngste Bitcoin-Rallye ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Erliegen gekommen. Der E-Autobauer Tesla hat in seinen Q2-Zahlen mitteilen lassen, dass man 75 Prozent seiner Bitcoin-Bestände verkauft habe. Allerdings schließe man in Zukunft nicht aus, zusätzliche Bitcoin zu kaufen. Auch wenn Börsianer in erster Instanz verprellt worden sind, dürfte der ganz große Kursschock ausbleiben.

Sorgen um Gesamtliquidität – Tesla versilbert BTC-Einheiten

Hintergrund für den Verkauf der Bestände sind Sorgen über die Gesamtliquidität des Unternehmens angesichts von Corona-Beschränkungen in China. Insgesamt verkaufte Tesla im zweiten Quartal des Jahres Bitcoin im Wert von 936 Millionen Dollar.

„Es war für uns wichtig, unsere Bargeldposition zu maximieren“, sagte Elon Musk. „Wir sind sicherlich offen dafür, unsere Bitcoin-Bestände in Zukunft zu erhöhen, also sollte dies nicht als ein Urteil über Bitcoin verstanden werden. Es ist nur so, dass wir uns Sorgen um die Gesamtliquidität des Unternehmens gemacht haben.“

Im Frühjahr 2021 hatte der E-Autobauer insgesamt 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin gesteckt und auch zwischenzeitlich das Krypto Asset als Bezahlmittel in den eigenen Reihen etabliert. Im Mai 2021 kehrte man diesem Bezahlservice jedoch wieder den Rücken. Hintergrund waren damals Umweltbedenken, welche mit dem energieintensiven Mining einhergehen.

Bitcoin Kurs sackt zwischenzeitlich deutlich ab

Dass Tesla 75 Prozent seiner Bitcoin-Bestände versilbert hat, stellt für viele Anleger ebenfalls ein Verkaufssignal dar und erwischt den Gesamtmarkt auf dem falschen Fuß. Der Verkauf zeigt gleichzeitig, dass Tesla offensichtlich die Risiken und Nebenwirkungen von Bitcoin und Co unterschätzt hat.

Für Bitcoin-Anleger bleiben allerdings nach wie vor die geldpolitischen Entwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks von hoher Bedeutung. Die Aussicht auf umsichtige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatten Marktteilnehmer in den vergangenen Tagen positiv gestimmt.